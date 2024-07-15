Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На трассе Алматы – Усть-Каменогорск погибла женщина

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 06:00 Фото: Zakon.kz
Ночью 15 июля на трассе Алматы – Усть-Каменогорск погибла женщина, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в 30 км в сторону города Алматы, где у края проезжей части стоял припаркованный автомобиль Lada Kalina с мужчиной внутри. С его слов, к автомобилю подошла женщина с просьбой отвезти ее домой. Мужчина ответил отказом, сославшись на пустой бензобак.

В свою очередь женщина предложила решение проблемы, сказав, что сходит на заправку, расположенную на противоположной стороне трассы. И она действительно пошла, а перебегая скоростную магистраль – едва не попала под колеса проезжающего мимо автомобиля.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

Через некоторое время женщина стала возвращаться. Пройдя половину пути, перебравшись через разделительный отбойник, вышла на проезжую часть, где тут же попала под автомобиль Geely Emgrand, который двигался в сторону города Алматы.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

Оказавшаяся на проезжей части в кромешной темноте она стала полной неожиданностью для водителя Geely. Избежать наезда ему не удалось. Удар был настолько сильный, что женщину отбросило на 40 метров вперед.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков. Со слов ее собеседника из автомобиля Lada Kalina, женщина была в алкогольном опьянении. Он сам так же находился в нетрезвом состоянии. Мужчина полностью отрицал, что управлял автомобилем.

"Я только лишь охранял, стоящий на трассе без бензина автомобиль", – пояснил он дознавателю.
ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

Все обстоятельства данного происшествия выясняет дознаватель Алматинской области.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

Накануне на трассе Караганда – Балхаш произошло смертельное ДТП: погибли 5 человек, еще 11 ранены.

Читайте также

Пожар в частном секторе, пожар в частном доме, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба
Три тонны горящего сена потушили пожарные Акмолинской области
В Баянауле парочка поднялись в горы и не смогли самостоятельно спуститься
В Баянауле парочка поднялись в горы и не смогли самостоятельно спуститься
Стали известны подробности трагедии в атырауском бассейне &quot;Мунайшы&quot;
Стали известны подробности трагедии в атырауском бассейне "Мунайшы"
Алия Абди
Алматинская область Алматы ДТП 2024 год Автодороги Алкоголь
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солнце
Сильная жара сохранится в трех областях Казахстана 15 июля
Казахстан, уровень цен, рейтинг
Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов
О чем написала Мелания Трамп после покушения на мужа
О чем написала Мелания Трамп после покушения на мужа
доллары
Доллар сдает позиции: курсы валют в обменниках мегаполисов на 14 июля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: