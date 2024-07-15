Ночью 15 июля на трассе Алматы – Усть-Каменогорск погибла женщина, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в 30 км в сторону города Алматы, где у края проезжей части стоял припаркованный автомобиль Lada Kalina с мужчиной внутри. С его слов, к автомобилю подошла женщина с просьбой отвезти ее домой. Мужчина ответил отказом, сославшись на пустой бензобак.

В свою очередь женщина предложила решение проблемы, сказав, что сходит на заправку, расположенную на противоположной стороне трассы. И она действительно пошла, а перебегая скоростную магистраль – едва не попала под колеса проезжающего мимо автомобиля.

Фото: Zakon.kz

Через некоторое время женщина стала возвращаться. Пройдя половину пути, перебравшись через разделительный отбойник, вышла на проезжую часть, где тут же попала под автомобиль Geely Emgrand, который двигался в сторону города Алматы.

Фото: Zakon.kz

Оказавшаяся на проезжей части в кромешной темноте она стала полной неожиданностью для водителя Geely. Избежать наезда ему не удалось. Удар был настолько сильный, что женщину отбросило на 40 метров вперед.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков. Со слов ее собеседника из автомобиля Lada Kalina, женщина была в алкогольном опьянении. Он сам так же находился в нетрезвом состоянии. Мужчина полностью отрицал, что управлял автомобилем.

"Я только лишь охранял, стоящий на трассе без бензина автомобиль", – пояснил он дознавателю.

Фото: Zakon.kz

Все обстоятельства данного происшествия выясняет дознаватель Алматинской области.

Фото: Zakon.kz

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