Глава Минобороны о побеге сына депутата Турлыханова: Пробелы в воспитании

Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах правительства 4 июля высказался о побеге сына депутата Даулета Турлыханова из воинской части, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руслан Жаксылыков разъяснил ситуацию. По его словам, при возвращении в воинскую часть молодой человек совершил самовольную отлучку.

"Это дисциплинарный проступок, в соответствии с дисциплинарным уставом его подвергнут наказанию. Все остальное принимает орган уголовного преследования. В соответствии с решением органа военного преследования он находился под наблюдением командования и совершил самовольную отлучку", – пояснил глава Минобороны.

При этом министр заявил, что армия – не колония для малолетних преступников, и в ней не должны решать проблемы, связанные с плохим воспитанием молодежи.



"У нас совершенно другие функции. А это пробелы в воспитании, понимаете. О чем я не раз говорил. Воспитание должно быть в первую очередь. Мы пробелы в воспитании не исправляем, не можем. У нас другая функция", – заявил Руслан Жаксылыков.

Ранее стало известно, что военная полиция нашла сбежавшего из воинской части сына Даулета Турлыханова.