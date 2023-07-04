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Военная полиция нашла сбежавшего из воинской части сына Даулета Турлыханова

солдат Фото: Instagram/pro.pravo.kz
Военная полиция нашла сбежавшего из воинской части сына Даулета Турлыханова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны, 3 июля сотрудники органов внутренних дел и военной полиции установили местонахождение ранее самовольно оставившего воинскую часть рядового срочной службы Нурасыла Болата.

"Военнослужащий доставлен к месту прохождения службы. По данному факту проводится служебное расследование", – говорится в сообщении.

Ранее о побеге Нурасыла Болата рассказала юрист Анна Чернова. В Министерстве обороны РК подтвердили информацию о побеге сына Даулета Турлыханова.

Юрист напомнила, что Болат находится под следствием, а также предположила, что это не первый его побег из воинской части.

15 февраля 2023 года стало известно, что семью юристов – супругов Анну Димитриевич и Олега Чернова – избили в Алматы. По словам Анны, напавшим на нее с мужем оказался сын известного казахстанского борца Даулета Турлыханова.

Позднее Даулет Турлыханов дал разъяснения по поводу инцидента с участием его сына в Алматы, а также извинился за его проступок.

Даулет Турлыханов – казахстанский борец греко-римского стиля, заслуженный тренер Казахстана. Он является серебряным (1988) и бронзовым (1992) призером Олимпийских игр. Руководил Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.

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