Военная полиция нашла сбежавшего из воинской части сына Даулета Турлыханова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны, 3 июля сотрудники органов внутренних дел и военной полиции установили местонахождение ранее самовольно оставившего воинскую часть рядового срочной службы Нурасыла Болата.

"Военнослужащий доставлен к месту прохождения службы. По данному факту проводится служебное расследование", – говорится в сообщении.

Ранее о побеге Нурасыла Болата рассказала юрист Анна Чернова. В Министерстве обороны РК подтвердили информацию о побеге сына Даулета Турлыханова.

Юрист напомнила, что Болат находится под следствием, а также предположила, что это не первый его побег из воинской части.

15 февраля 2023 года стало известно, что семью юристов – супругов Анну Димитриевич и Олега Чернова – избили в Алматы. По словам Анны, напавшим на нее с мужем оказался сын известного казахстанского борца Даулета Турлыханова.

Позднее Даулет Турлыханов дал разъяснения по поводу инцидента с участием его сына в Алматы, а также извинился за его проступок.