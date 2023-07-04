Военная полиция нашла сбежавшего из воинской части сына Даулета Турлыханова
Как рассказали в пресс-службе Минобороны, 3 июля сотрудники органов внутренних дел и военной полиции установили местонахождение ранее самовольно оставившего воинскую часть рядового срочной службы Нурасыла Болата.
"Военнослужащий доставлен к месту прохождения службы. По данному факту проводится служебное расследование", – говорится в сообщении.
Ранее о побеге Нурасыла Болата рассказала юрист Анна Чернова. В Министерстве обороны РК подтвердили информацию о побеге сына Даулета Турлыханова.
Юрист напомнила, что Болат находится под следствием, а также предположила, что это не первый его побег из воинской части.
15 февраля 2023 года стало известно, что семью юристов – супругов Анну Димитриевич и Олега Чернова – избили в Алматы. По словам Анны, напавшим на нее с мужем оказался сын известного казахстанского борца Даулета Турлыханова.
Позднее Даулет Турлыханов дал разъяснения по поводу инцидента с участием его сына в Алматы, а также извинился за его проступок.
Даулет Турлыханов – казахстанский борец греко-римского стиля, заслуженный тренер Казахстана. Он является серебряным (1988) и бронзовым (1992) призером Олимпийских игр. Руководил Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.