Ноутбук, монитор, шнуры: в Астане женщина выбросила вещи из окна на летник

В социальных сетях появилось видео, как женщина в Астане выбрасывает вещи из окна, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что под ее окнами находится летник. И на его территории разбросаны вещи: шнуры, ноутбук и прочие вещи. За кадром дети кричат: "Мама не надо".

В полиции прокоментировали данное видео.

"3 июля на канал 102 поступило сообщение о том, что из окна верхнего этажа жилого дома выбрасывали бытовые вещи, тем самым повредили имущество ресторана", – рассказали в пресс-службе ДП Астаны.

25-летняя девушка после обследования была передана бригаде скорой помощи городского центра психического здоровья.

Как отметили в полиции, после медицинского осмотра будет дана правовая оценка.

Ранее в Актау из окна многоэтажки диван упал на мужчину.