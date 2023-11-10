Женщина выпала из окна в Астане
Фото: Zakon.kz
Женщина выпала из окна многоэтажного дома в Астане, сообщает Zakon.kz.
В ДП Астаны отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства".
Назначены необходимые экспертизы.
"10 ноября на канал "102" поступил вызов о том, что по проспекту Тлендиева из окна выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте", – говорится в сообщении полиции.
Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании ст. 201 УК РК разглашению не подлежат.
Ранее сообщалось, что в Алматы пенсионер выпал из окна дома престарелых и получил несколько переломов в первый же день пребывания там.
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