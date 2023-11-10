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Законодательство РК

Женщина выпала из окна в Астане

рация Фото: Zakon.kz
Женщина выпала из окна многоэтажного дома в Астане, сообщает Zakon.kz.

В ДП Астаны отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства". 

Назначены необходимые экспертизы.

"10 ноября на канал "102" поступил вызов о том, что по проспекту Тлендиева из окна выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте", – говорится в сообщении полиции.

Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании ст. 201 УК РК разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось, что в Алматы пенсионер выпал из окна дома престарелых и получил несколько переломов в первый же день пребывания там.

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