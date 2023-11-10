Женщина выпала из окна в Астане

Женщина выпала из окна многоэтажного дома в Астане, сообщает Zakon.kz.

В ДП Астаны отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

Назначены необходимые экспертизы.

"10 ноября на канал "102" поступил вызов о том, что по проспекту Тлендиева из окна выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте", – говорится в сообщении полиции.

Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании ст. 201 УК РК разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось, что в Алматы пенсионер выпал из окна дома престарелых и получил несколько переломов в первый же день пребывания там.