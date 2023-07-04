Насколько можно обеспечить безопасность на АЭС на фоне аварии на ТЭС МАЭК

Фото: primeminister.kz

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства 4 июля рассказал о том, насколько будет обеспечена безопасность на АЭС, в случае его строительства, на фоне аварии на ТЭС МАЭК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев заявил, что в вопросе надо учитывать природу аварии на ТЭС МАЭК. "Надо же понимать природу той ситуации, которая сложилась на ТЭС. Природа ситуации – системная недофинансированность, которая привела к износу основного оборудования, которая составляет до 100% на некоторых энергообъектах. То есть причина аварии – это техническое состояние этих объектов. Плюс определенный есть дефицит кадров в связи с низкими заработными платами. Понятно, что требуется масштабная модернизация данных объектов", – заявил глава Минэнерго. При этом министр заявил, что на АЭС действуют международные требования по безопасности. "Если говорить про АЭС, там режим эксплуатации достаточно четко регламентирован, есть требования, в том числе международные по эксплуатации и, я думаю, они будут в полном объеме соблюдаться", – резюмировал Алмасадам Саткалиев.

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