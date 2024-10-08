Гарантирую, что строительство и эксплуатация будут безопасны: Саткалиев об АЭС в Казахстане

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве 8 октября 2024 года рассказал, насколько строительство АЭС будет безопасным, сообщает Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев заявил, что при строительстве атомной станции будут учитываться вопросы контроля, технологий и исполнения законодательства.

"Все эти пункты на стадии строительства будут в полном объеме, конечно же, реализованы. Современные станции абсолютно безопасны с точки зрения экологии, технологии и операционных режимов. Продолжая тему, жить там или не жить. Балхаш, на самом деле, – уникальное озеро, природный заповедник и строительство будет вестись в соответствии с экологическим законодательством. И я думаю, там многие получат возможность, когда данная станция даст мощнейший толчок развитию экономки региона", – считает он.

Глава Минэнерго добавил, что будет создано огромное количество рабочих мест, будут развиваться учебно-образовательные организации, туризм любого вида.

"Любители рыбной ловли тоже получат уникальные возможности для реализации своих хобби. У нас есть прекрасные мировые примеры. Та же Турция, Аккую, город, где строится данная станция, становится центром притяжения, и только на стадии строительства в четыре раза вырос внутренний валовый продукт. Поэтому я гарантирую жителям, что строительство будет безопасным, эксплуатация будет безопасна. И, может быть, в какой-то период времени и мы там поживем", – резюмировал Алмасадам Саткалиев.

Ранее первый заместитель премьер-министра Роман Скляр заявил, что на поколениях станций 3+ не было ни одной внештатной ситуации.