Указом президента Даулетбека Кусаинова назначили послом Казахстана в Канаде, освободив от должности заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации президента РК, сообщает Zakon.kz.

О назначении Даулетбека Кусаинова чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Канаде сообщили на сайте Акорды 4 июля.

Даулетбек Кусаинов родился в 1977 году в СКО. Окончил Кокшетауский университет им. Ш. Валиханова в 1998 году, Евразийский гуманитарный институт в 2010 году и магистратуру университета Стирлинг в 2016 году.

Карьеру начинал как преподаватель кафедры немецкого языка Кокшетауского университета им. Ш. Валиханова (1998–1999). Затем в 1999–2000 годах работал консультантом Национального центра устойчивого развития Министерства охраны окружающей среды РК. В 2000–2004 годах работал в Департаменте многостороннего сотрудничества МИД РК, был третьим секретарем посольства Казахстана в Бельгии (2004–2008). Работал в департаменте торговых переговоров Министерства индустрии и торговли РК (2008–2009), в 2009–2014 годах в Центре внешней политики Администрации президента РК.

Был советником-посланником посольства РК в Великобритании и Северной Ирландии (2014–2017) и США (2017–2019), до последнего назначения состоял в должности заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации президента.

Ранее в июне президент назначил послов в четырех странах.