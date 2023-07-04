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Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на рис

Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на рис, рассказал глава МСХ Фото: unsplash
Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в кулуарах правительства 4 июля рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на рис, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ербол Карашукеев сообщил, что посевы риса в Казахстане не сокращаются и не прогнозируется сокращение объема урожая по рису.

"Вы знаете, что по рису мы полностью сами себя обеспечиваем, еще и экспортируем часть нашей продукции за рубеж. Поэтому большого всплеска цен в ситуации, когда риса будет недостаточно для наших потребителей, мы не прогнозируем. Все стандартно. Вовремя посеяли и ожидаем неплохой урожай", – заверил министр.

Однако глава Минсельхоза не стал рассказывать, на каком уровне могут сложиться цены на рис.

"А вам никто не ответит. Мы считаем, если будет объем тот же, то больших, наверное, факторов роста прям в два-три раза нет. Мы точно так же ежегодно сколько собираем, столько соберем. Больше потреблять мы не стали. На экспорт там сильно не вывозится. В этой связи, наверное, в рамках общей инфляции по стране может чуть-чуть вверх пойти", – заявил Ербол Карашукеев.

4 июля глава МСХ высказался о субсидиях для дочери экс-акима ВКО Даниала Ахметова.

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