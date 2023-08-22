Ждать ли казахстанцам повышения цен на хлеб

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах правительства 22 августа рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать повышения цен на хлеб, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, стоит ли казахстанцам ожидать повышения цен на муку и хлеб в связи с засухой и возможным низким урожаем.

"Стоимость пшеницы вы знаете. Конечно, это проблема. Мы делаем все, чтобы стабилизировать цену на пшеницу. До 15 сентября продовольственная контрактная корпорация объявит закупочные цены. Ситуация стабильная с точки зрения наших потребителей. Предпосылок для роста цен на муку, на хлеб, на хлебобулочные изделия нет. На следующий маркетинговый год ситуация стабильная", – заверил Ербол Карашукеев.

Ранее ситуацию с ценами на пшеницу и хлеб прокомментировал и глава правительства. Он заявил, что казахстанцы без хлеба не останутся.