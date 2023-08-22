Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ждать ли казахстанцам повышения цен на хлеб

Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах правительства 22 августа рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать повышения цен на хлеб, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, стоит ли казахстанцам ожидать повышения цен на муку и хлеб в связи с засухой и возможным низким урожаем. 

"Стоимость пшеницы вы знаете. Конечно, это проблема. Мы делаем все, чтобы стабилизировать цену на пшеницу. До 15 сентября продовольственная контрактная корпорация объявит закупочные цены. Ситуация стабильная с точки зрения наших потребителей. Предпосылок для роста цен на муку, на хлеб, на хлебобулочные изделия нет. На следующий маркетинговый год ситуация стабильная", – заверил Ербол Карашукеев.

Ранее ситуацию с ценами на пшеницу и хлеб прокомментировал и глава правительства. Он заявил, что казахстанцы без хлеба не останутся.

Читайте также

О передаче "АрселорМиталл Темиртау" другому собственнику высказались в правительстве

В Карагандинской области более 10 улиц получат новые названия

ЧП в шахте "Казахстанская": глава Минздрава рассказала о самочувствии пострадавших

Мадина Мамырханова
МСХ РК Карашукеев Ербол Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
В Алматы начали действовать новые тарифы на проект в общественном транспорте
В Алматы ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте
Какой будет форма в школах Казахстана в новом учебном году
Какой будет форма в школах Казахстана в новом учебном году
ТикТок уборщица
Самая красивая уборщица улиц Таиланда назвала свой заработок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления