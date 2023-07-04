Келвин Гастелум оценил свои шансы в бою с Шавкатом Рахмоновым

Американский боец UFC Келвин Гастелум записал видеообращение, в котором рассказал о своих ожиданиях перед предстоящим поединком с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"



Гастелум считает, что бой с "Номадом" будет очень серьезным, и в случае победы над казахстанцем он может получить шанс на титульный бой в UFC.

"Главная причина, почему я принял вызов. Я уже 10 лет в UFC, мне 31, я молод, но здесь всегда мало времени, и в один день окошко возможностей может резко закрыться. Хочу взять от карьеры максимум, не хочу потом 20 лет сидеть в сожалениях. Возвращаюсь в полусредний вес, бьемся за звание главного претендента на титул. У Шавката 17 финишей, но у меня ощущение, что будто в этом бою все звезды сошлись именно для меня. После 10 лет взлетов и падений чувствую, что все еще могу добиться гораздо большего в карьере. Надеюсь, докажу это в бою". Келвин Гастелум

Американец начал историю своих встреч в UFC с полусреднего веса, затем перешел в средний вес, где дрался за временный пояс с Исраэлем Адесаньей и проиграл ему по судейскому решению.



"Я все еще среди лучших, теперь спускаюсь в полусредний вес после побед над грандами среднего веса. Теперь мне нужно выигрывать эти важные бои. Готов оставить всего себя, я буду делать все по уму, сделаю вес и сделаю 17-1 этому чуваку. Буду счастлив, горд и заслужу сделать это. Шавката нельзя финишировать в начале боя: он крутой, выходит с огнем и идет в огонь. Он идет за победой, он не просто так финишировал всех 17 соперников. Кажется, ему без разницы, побеждать сабмишном или нокаутом. Что бы ни происходило, все заканчивалось по его плану". Кевин Гастелум

31-летний Келвин Гастелум за свою карьеру в ММА провел 25 боев, одержав 17 побед и проиграл восемь поединков. Сейчас он занимает 11-ю строчку официального рейтинга UFC в среднем весе.



"Я не знаю, как у него получается выигрывать у всех, но чувствую, что могу изменить это и использовать его слабости. Вы знаете, через что я прошел, я видел все в октагоне. Не думаю, что он покажет что-то, чего я не встречал ранее. Он просто чувак, который стремится на вершину, но против меня он поймет, что ему требуется лопата побольше, если он хочет меня закопать", – заявил Келвин Гастелум о Шавкате Рахмонове.

Поединок между Шавкатом Рахмоновым и Кевином Гастелумом в октагоне UFC состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. Эту встречу лично объявил глава UFC Дэйна Уайт.