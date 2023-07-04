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Келвин Гастелум оценил свои шансы в бою с Шавкатом Рахмоновым

Келвин Гастелум оценил свои шансы в бою с Шавкатом Рахмоновым Фото: Instagram/kgastelum
Американский боец UFC Келвин Гастелум записал видеообращение, в котором рассказал о своих ожиданиях перед предстоящим поединком с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, сообщает Zakon.kz.

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Гастелум считает, что бой с "Номадом" будет очень серьезным, и в случае победы над казахстанцем он может получить шанс на титульный бой в UFC.

"Главная причина, почему я принял вызов. Я уже 10 лет в UFC, мне 31, я молод, но здесь всегда мало времени, и в один день окошко возможностей может резко закрыться. Хочу взять от карьеры максимум, не хочу потом 20 лет сидеть в сожалениях. Возвращаюсь в полусредний вес, бьемся за звание главного претендента на титул. У Шавката 17 финишей, но у меня ощущение, что будто в этом бою все звезды сошлись именно для меня. После 10 лет взлетов и падений чувствую, что все еще могу добиться гораздо большего в карьере. Надеюсь, докажу это в бою". Келвин Гастелум

Американец начал историю своих встреч в UFC с полусреднего веса, затем перешел в средний вес, где дрался за временный пояс с Исраэлем Адесаньей и проиграл ему по судейскому решению.

"Я все еще среди лучших, теперь спускаюсь в полусредний вес после побед над грандами среднего веса. Теперь мне нужно выигрывать эти важные бои. Готов оставить всего себя, я буду делать все по уму, сделаю вес и сделаю 17-1 этому чуваку. Буду счастлив, горд и заслужу сделать это. Шавката нельзя финишировать в начале боя: он крутой, выходит с огнем и идет в огонь. Он идет за победой, он не просто так финишировал всех 17 соперников. Кажется, ему без разницы, побеждать сабмишном или нокаутом. Что бы ни происходило, все заканчивалось по его плану".Кевин Гастелум

31-летний Келвин Гастелум за свою карьеру в ММА провел 25 боев, одержав 17 побед и проиграл восемь поединков. Сейчас он занимает 11-ю строчку официального рейтинга UFC в среднем весе.

"Я не знаю, как у него получается выигрывать у всех, но чувствую, что могу изменить это и использовать его слабости. Вы знаете, через что я прошел, я видел все в октагоне. Не думаю, что он покажет что-то, чего я не встречал ранее. Он просто чувак, который стремится на вершину, но против меня он поймет, что ему требуется лопата побольше, если он хочет меня закопать", – заявил Келвин Гастелум о Шавкате Рахмонове.

Поединок между Шавкатом Рахмоновым и Кевином Гастелумом в октагоне UFC состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. Эту встречу лично объявил глава UFC Дэйна Уайт.

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