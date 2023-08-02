Отменен бой Шавката Рахмонова с Келвином Гастелумом
Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Американский боец смешанных единоборств Келвин Гастелум заявил, что поединок с казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым отменяется, передает Zakon.kz.
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"Срочные новости! К сожалению, я получил травму, и мой бой с Шавкатом Рахмоновым отменен/отложен", - пишет Гастелум в соцсетях.
Breaking news 🚨— #OnAmission4Gold (@KelvinGastelum) August 1, 2023
Unfortunately I received an injury and my fight with Shavkat Rakhmonov off/delayed
Full video on my YouTube channel. pic.twitter.com/NXxvHjU54U
Поединок был намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе (США).
Ранее стало известно, что во Франции выпустили клип в честь Шавката Рахмонова.
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