Отменен бой Шавката Рахмонова с Келвином Гастелумом

Американский боец смешанных единоборств Келвин Гастелум заявил, что поединок с казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым отменяется, передает Zakon.kz.

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"Срочные новости! К сожалению, я получил травму, и мой бой с Шавкатом Рахмоновым отменен/отложен", - пишет Гастелум в соцсетях.





Breaking news 🚨

Unfortunately I received an injury and my fight with Shavkat Rakhmonov off/delayed

Full video on my YouTube channel. pic.twitter.com/NXxvHjU54U — #OnAmission4Gold (@KelvinGastelum) August 1, 2023

Поединок был намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе (США).

Ранее стало известно, что во Франции выпустили клип в честь Шавката Рахмонова.