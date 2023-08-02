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Отменен бой Шавката Рахмонова с Келвином Гастелумом

Отменен бой с Келвином Гастелумом Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Американский боец смешанных единоборств Келвин Гастелум заявил, что поединок с казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым отменяется, передает Zakon.kz.

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"Срочные новости! К сожалению, я получил травму, и мой бой с Шавкатом Рахмоновым отменен/отложен", - пишет Гастелум в соцсетях.


Поединок был намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе (США).

Ранее стало известно, что во Франции выпустили клип в честь Шавката Рахмонова.

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Константин Вноровский
Шавкат Рахмонов Казахстан США
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