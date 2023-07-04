Шестилетний ребенок попал в реанимацию после столкновения двух катеров в Атырау

В Атырау девять человек пострадали при столкновении двух катеров на реке Урал. За медпомощью обратились семеро из них, в том числе четыре ребенка. Об их состоянии 4 июля корреспонденту Zakon.kz рассказали в областном управлении здравоохранения.

В Атыраускую областную детскую больницу за помощью обратились четыре ребенка, один из них находится на амбулаторном лечении.



"Ребенок 2017 г. р. – в тяжелом состоянии, находится в реанимации. Двое детей 2009 и 2007 годов рождения получили травмы (плечо, челюсть) различной степени тяжести, находятся в травматологии". Пресс-служба УЗ Атырауской области

Также за медпомощью обратились трое взрослых.

"Из них два человека направлены на амбулаторное лечение. В ЛОР-отделении получает лечение один человек". Пресс-служба УЗ Атырауской области

Вместе с тем в управлении отметили, что два человека отказались от медпомощи.

Материал по теме Девять человек пострадали при столкновении двух катеров в Атырау

Два прогулочных катера столкнулись на реке Урал в Атырау около 20:05 3 июля. На одном судне находились 10 человек, на втором – 25. В результате происшествия пострадали девять человек, их доставили в больницу. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 344 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорт) УК РК.