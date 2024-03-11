ДТП с автобусами в Алматы: что известно о состоянии пострадавших

Утром 10 марта на пересечении улиц Бекболата и Новостройка в Алматы произошло столкновение двух автобусов. В управлении здравоохранения города рассказали о состоянии пострадавших, сообщает Zakon.kz.

В результате дорожно-траснпортного происшествия пострадали шесть человек.

Врачи уточнили, что в приемное отделение ГКБ №7 Алматы доставлены пять человек.

"Все пострадавшие комплексно обследованы. Четверо были отправлены на амбулаторное лечение, один пациент госпитализирован в стационар. Состояние пациента тяжелое, стабильное", – заявили в управлении здравоохранения.

Кроме того сказано, что шестой пациент был направлен в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.

В полиции города комментируя аварию отметили, что причиной столкновения явилось несоблюдение дистанции.