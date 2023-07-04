В Астану прибывают лечиться из Швейцарии, США и Австралии

Президент Ассоциации медицинского туризма РК Кристина Кривец рассказала о том, какие направления медицины развиты в Астане и из каких стран пациенты предпочитают лечиться в столице, передает Zakon.kz.

Президент Ассоциации медицинского туризма Кристина Кривец 4 июля на панельной сессии Форума мэров городов-побратимов отметила, что в Астане создан кластер медицинского туризма в рамках Корпоративного фонда "University Medical Center" (UMC). В него вошли клиники, которые прошли аккредитацию JCI (Joint Commission International) – разработанному в США стандарту, подтверждающему высший уровень качества здравоохранения.

"Сейчас довольно сильно поменялась картина медицинского туризма в Астану. Если раньше к нам в основном приезжали из Казахстана и Узбекистана, то сейчас стало больше пациентов из России. Из дальнего зарубежья в основном прибывают пациенты, желающие получить услуги репродуктивной медицины и стоматологии. Страны, из которых прибывают пациенты – это Швейцария, США, Арабские Эмираты, Австралия, Африканские страны". Кристина Кривец

По ее словам, аккредитация по JCI – это достаточно дорогостоящая процедура. У клиники должен быть большой бюджет, чтобы привести все условия в соответствие с международными стандартами.

"Иностранные пациенты едут не только за лечением, но и за комфортом и хорошим сервисом. Они выбирают государственные и частные клиники, которые соответствуют стандартам безопасности и качества, где им могут оказать услуги в том числе и на английском языке". Кристина Кривец

Она отметила, что в медицинском кластере Астаны развиты такие направления, как кардиохирургия, нейрохирургия, репродуктивная медицина, детская реабилитация. А также направления, которые не относятся к государственному сектору – стоматология и пластическая хирургия.