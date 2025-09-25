#АЭС в Казахстане
Общество

Граждане каких стран приезжают для лечения в Казахстан

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 17:28 Фото: freepik
Заместитель председателя правления "Центр развития туризма "AstanaTourism" Олжас Ибраев на международном туристическом форуме в Актау 25 сентября 2025 года рассказал, какие медуслуги предпочитают получать у нас иностранные пациенты, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Ибраев отметил, что в 2024 году Астану посетили 1,5 млн человек, что на 14% выше показателя предыдущего года. Одним из приоритетных направлений является медтуризм.

"В Астане одна из лучших медицинских инфраструктур по стране. Крупные клиники здесь предлагают качественные услуги в таких направлениях, как кардиология, нейрохирургия, онкология, репродуктивная медицина и ЭКО", – заявил он.

Преимуществами столичных клиник, по данным эксперта, являются приемлемая стоимость, высокое качество медуслуг и отсутствие языкового барьера, так как чаще всего для лечения приезжают граждане стран СНГ.

"В прошлом году более 4,5 тыс. иностранных пациентов прибыли в столицу для получения медицинской помощи. Основной поток – это граждане России, Кыргызстана и Узбекистана", – подчеркнул Олжас Ибраев.

25 сентября 2025 года министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов заявил о росте интереса к Казахстану со стороны иностранных туристов.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
