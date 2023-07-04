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В Китае за проезд в автобус можно расплатиться цифровым юанем

проезд, автобусы, цифровые валюты Фото: unsplash
В китайском городе Цзинань цифровой юань стали принимать для оплаты проезда на всех автобусных маршрутах, сообщает Zakon.kz

По заявлениям городских властей это будет стимулировать интерес к цифровой валюте. В том числе через предоставление скидок пассажирам, которые будут оплачивать проезд с помощью цифровых средств. Сегодня программное обеспечение и устройства чтения карт в автобусных маршрутах были обновлены, чтобы все автобусы могли принимать платежи в китайской CBDC, передает Cryptonews.

По данным источника, Цзинань – столица провинции Шаньдун на востоке Китая, с населением более 9,2 миллиона человек. Первоначально город опробовал цифровые платежи в юанях на двух своих самых загруженных автобусных линиях, B52 и BRT5. Но после успеха этих пилотных проектов город решил внедрить варианты оплаты цифровыми юанями во всей своей автобусной сети.

Чтобы ускорить внедрение, Цзинань объявил, что пассажиры могут получать скидки, если они платят за проезд в автобусах с помощью CBDC.

В поездках, где плата составляет 2 юаня (около 0,28 доллара) или меньше, пассажирам нужно будет заплатить менее 0,01 доллара, если они пользуются CBDC.

Для поездок, стоимость которых превышает 2 юаня, они смогут воспользоваться меньшей скидкой в размере менее 0,01 доллара.

В последнее время автобусы, поезда и метро были выделены в качестве новых приоритетов для внедрения цифровой валюты в Китае: в мае город Цзянмэнь в провинции Гуандун на юге Китая заявил, что вся его автобусная сеть была модернизирована для внедрения цифровых платежей в юанях.

В прошлом месяце город Циндао объявил о пилотном внедрении цифровых платежей в юанях без подключения к сети и электроэнергии в своей системе метро.

В Казахстане также планируется внедрение собственной цифровой валюты. Ожидается, что уже к концу года казахстанцы смогут воспользоваться цифровым тенге для оплаты некоторых услуг.

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