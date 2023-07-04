В Узбекистан пытались нелегально вывезти более 20 тонн бензина

В Туркестанской области на таможенном посту "Казыгурт" сотрудники Департамента госдоходов пресеклиифакт незаконного провоза 24 тысячи литров бензина марки АИ-92 из Узбекистана. Об этом сообщили в Комитете государственных долходов МФ РК, передает Zakon.kz.

"15 июня 2023 года на таможенном посту "Казыгурт" при проведении таможенного контроля грузового автотранспортного средства марки "ДАФ" под управлением гражданина Республики Узбекистан с грузом "Оксигенат" (добавка кислородосодержащая многофункциональная для автомобильного топлива), следовавшего из Казахстана в Узбекистан, должностными лицами таможенного поста по подозрению в несоотвествии товара с товаросопроводительными документами был задержан для проведения таможенного осмотра", - рассказали в КГД.

Во время таможенного осмотра были установлены 24 пластмассовые емкости (каждая емкость по 1000 литров), где при проверке содержимого емкости у должностных лиц таможенного поста вызвало подозрение, что по запаху похоже на бензиновое топливо.





Фото: КГД МФ РК

После проведения таможенного осмотра были отобраны образцы, составлен акт отбора проб, образцов и направлен в таможенную лабораторую с целью определения технических характеристик и наименования товара.



"Заключением таможенной лаборатории подтверждено, что провозимое вещество является бензином АИ-92. По решению суда нарушитель привлечен к административной ответственности, наложен штраф в размере 103,5 тыс. тенге с конфискацией товара", - сообщили в комитете.

В настоящее время в Казахстане действует запрет на вывоз автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.