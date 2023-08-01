Правила создания и ведения нацреестров ИИН и БИН утвердили в Казахстане

Совместным приказом МВД и Минюста утверждены Правила создания, ведения и использования Национальных реестров идентификационных номеров, сообщает Zakon.kz.

Реестр создается на основе информационных систем при ведении единых систем учета индивидуальных идентификационных номеров (ИИН).

Указывается, что для безопасности информационной системы и обеспечения защиты персональных данных Реестр разделен на интеграционную и регистрационно-производственную части.

В регистрационно-производственной части информационной системы на основании данных, содержащихся в заявлениях о выдаче документов, удостоверяющих личность, обеспечивается формирование ИИН.

Интеграционная часть информационной системы обеспечивает реализацию следующих задач:

актуализацию информационных баз данных государственных органов и исключение дублирования информации;

совершенствование механизма управления и использования информационных ресурсов;

совершенствование взаимоотношений физических лиц с государственными органами посредством оптимизации их взаимодействия.

Ведение Реестра осуществляет МВД РК путем учета и актуализации сведений о физических лицах, предоставляемых регистрирующими органами в МВД.

При выдаче свидетельства о рождении присвоение ИИН осуществляется в результате занесения в информационную систему следующих необходимых сведений:

фамилия; имя; отчество;

пол;

дата рождения; место рождения;

тип документа; номер документа;

дата выдачи документа; кем выдан документ.

При выдаче документов, удостоверяющих личность, за исключением свидетельства о рождении, присвоение ИИН осуществляется в результате занесения в информационную систему следующих необходимых сведений:

фамилия; имя; отчество;

пол;

национальность;

дата рождения;

место рождения;

код страны гражданства (в случае наличия гражданства);

портретное изображение (оцифрованная фотография) и подпись;

место рождения;

тип документа;

причина документирования;

адресные сведения.

ИИН исключается из реестра в случае смерти физического лица. При этом в случае отмены решения суда об объявлении физического лица умершим, ранее исключенный из реестра ИИН подлежит восстановлению.

ИИН условно исключается из реестра:

после вступления в силу решения суда о признании физического лица безвестно отсутствующим;

при выезде нерезидентов из РК;

после вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении) при изменении сведений об усыновленном ребенке, его персональных данных;

после вступления в силу решения суда об объявлении физического лица умершим;

в случае выезда физического лица за пределы республики на постоянное место жительства;

в случае закрытия физическим лицом-нерезидентом текущего счета в банке-резиденте, филиале банка-нерезидента;

при прекращении прав физического лица-нерезидента на объекты налогообложения и объекты, связанные с налогообложением;

в случае прекращения физическим лицом-нерезидентом предпринимательской деятельности в РК;

в случае отмены решения суда об усыновлении (удочерении).

Исключение или условное исключение ИИН из реестра производится на основании обращений государственных органов, физических и юридических лиц. При этом исключенные или условно исключенные ИИН подлежат сохранению в реестре.

Как отмечается, сведения, содержащиеся в Нацреестре, кроме информации, являющейся общедоступной, не подлежат разглашению, за исключением случаев представления сведений в соответствии с законом о национальных реестров инденфикационных номеров:

регистрирующим органам в целях поддержания актуального состояния данных информационных систем национальных реестров идентификационных номеров на основании письменного разрешения уполномоченного органа;

органам, осуществляющим уголовное преследование;

судам в ходе рассмотрения дел об определении ответственности за правонарушения;

кредитному бюро с государственным участием в целях формирования базы данных кредитных историй;

фонду социального медицинского страхования в целях формирования данных информационной системы и электронных информационных ресурсов системы обязательного социального медицинского страхования;

Национальной палате предпринимателей РК для создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров;

центральному депозитарию для целей ведения системы учета центрального депозитария;

адвокатам в рамках оказания юридической помощи при направлении адвокатского запроса в письменной форме или форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, через единую информационную систему юридической помощи;

уполномоченному государственному органу, осуществляющему финансовый мониторинг и принимающему иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения;

национальному оператору почты в целях функционирования единой системы электронных абонентских почтовых ящиков в рамках электронного документооборота

жилищной инспекции, осуществляющей государственный контроль и надзор в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в сферах управления жилищным фондом, газа и газоснабжения и государственный контроль и надзор в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в области промышленной безопасности за соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических устройств.

Вместе с тем информация, касающаяся физического лица, за исключением общедоступной информации, не предоставляется другому лицу без письменного согласия физического лица.

Также не допускаются утрата информации государственных баз данных информационных систем или иных носителей информации, содержащих сведения о физических лицах, а равно их неправомерное изменение лицами, имеющими доступ к указанной информации в связи с их служебной деятельностью.

Обеспечение защиты информации в информационных ресурсах реестра осуществляется в соответствии с законом "Об информатизации".

Порядок создания и ведения БИН

Также утверждены Правила создания, ведения и использования Национального реестра бизнес-идентификационных номеров (БИН).

Ведение Нацреестра производится путем учета и актуализации данных о юридических лицах, филиалах и представительствах предоставляемых регистрирующими органами в уполномоченный орган.

Указывается, что перечень сведений об органах Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), их организациях и участниках МФЦА, вносимых в Нацреестр, определяется актами МФЦА.

При выдаче справки о государственной (учетной) (пере)регистрации юридических лиц, филиалов и представительств присвоение БИН осуществляется в результате занесения в информационную систему следующих необходимых сведений:

дата поступления заявления;

номер и дата решения о создании юридического лица (перерегистрации, внесении изменений в учредительные документы) и наименование организации вынесшей решение;

форма организации;

вид регистрации;

основание перерегистрации;

предыдущее наименование на государственном и русском языках;

сведения о реорганизации;

организационно-правовая форма;

коммерческая или некоммерческая организация;

дочерняя организация;

вид субъекта частного предпринимательства;

дата государственной регистрации (перерегистрации);

дата первичной государственной (учетной) регистрации;

полное наименование юридического лица, филиала и представительства (на государственном и русском языках);

сокращенное наименование юридического лица, филиала и представительства (на государственном и русском языках);

номер и дата приказа о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации, внесении изменений в учредительные документы);

форма собственности;

иностранное участие;

осуществление деятельности на основе типового устава;

юридический адрес юридического лица, филиала и представительства (почтовый индекс, область, район, населенный пункт, регистрационного код адреса, наименование улицы, номер дома, квартиры, телефона, факса);

сведения о распределении уставного капитала по вкладам учредителей (государственная, частная %);

доля иностранного капитала в уставном капитале;

сведения об учредителях-физических лицах (граждан-инициаторах, членах, участниках): фамилия, имя, отчество (при его наличии), страна проживания, индивидуальный идентификационный номер (ИИН), доля участия;

сведения об учредителях-юридических лицах: место регистрации, БИН, доля участия;

сведения о первом руководителе: должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), страна проживания, ИИН, сведения об отстранении;

примерная ожидаемая численность работников;

вид экономической деятельности (наименование вида деятельности из устава);

сведения о регистрирующем органе (полное наименование регистрирующего органа, код регистрирующего органа, область, район, сведения о регистраторе (фамилия, имя, отчество);

сведения об уплате сбора за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств (сумма в месячных расчетных показателях и в тенге), реквизиты платежного документа, фамилия, имя, отчество, (наименование юридического лица) плательщик и ИИН;

сведения о бенефициарном собственнике: гражданство, фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, ИИН (при его наличии), доля участия в уставном капитале юридического лица или размер размещенных акций принадлежащих бенефициарному собственнику;

почтовый адрес, телефон.

БИН исключается из Нацреестра:

при прекращении деятельности (ликвидации, реорганизации) юридического лица (филиала, представительства);

при прекращении осуществления предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в виде совместного индивидуального предпринимательства;

при прекращении прав юридического лица-нерезидента на объекты налогообложения и объекты, связанные с налогообложением;

в случае закрытия юридическим лицом-нерезидентом текущего счета в банке-резиденте;

в случае прекращения юридическим лицом-нерезидентом предпринимательской деятельности в РК и выбытия из РК.

Указывается, что ведение Нацреестра осуществляется за счет бюджетных средств.

Приказ вводится в действие с 11 августа 2023 года.