Нос к носу с медведицей: редкие животные Казахстана в объективе зоолога

Зоолог из Алматы Салторе Сапарбаев делает удивительные фотографии с редкими животными Казахстана. Ради удачных снимков он отправляется глубоко в горы. Корреспондент Zakon.kz расскажет, с какими приключениями сталкивается в пути ученый.

Салторе Сапарбаев никогда не думал, что станет хорошим фотографом. В этом ему помогли животные. А все началось с того, что алматинец в 2005 году начал научную деятельность в заповеднике.

"Цель стать фотографом я не преследовал. Занимался млекопитающими и для отчета нужно было их фотографировать. На работе мне дали старый пленочный фотоаппарат. Я не знал, как им пользоваться. Потихоньку начал вникать, потом меня вовсе затянуло в это дело. Даже стал искать пути для покупки современного оборудования". Зоолог Салторе Сапарбаев

Фото: из личного архива Салторе Сапарбаева

В горы, чтобы специально фотографировать животных, Салторе не ходит. Обычно там он месяцами в разные времена года бывает для научных исследований.

"Сейчас я работаю в Институте зоологии. Нас отправляют в командировки. Сложность работы зависит от места обитания и вида животного. К примеру, изучать снежных барсов мы ходим в горы. Экспедиция оформляется на месяц. Закупаем продукты, берем с собой необходимое оборудование. Выезжаем на машине, останавливаемся в лагере, далее идем пешком. В приоритете я занимаюсь наукой, а в свободное время фотографирую". Зоолог Салторе Сапарбаев

Фото: из личного архива Салторе Сапарбаева

Каждая экспедиция для ученого – сложное испытание, и удачный кадр – тяжелейший труд. Одно дело, когда десятки километров он идет с тяжелым рюкзаком за спиной, другое – в дикой среде у природы свои законы и готовым нужно быть ко всему.

"Сложный маршрут в Северном Тянь-Шане, потому что там бездорожье и приходится много идти пешком. А вот в Алтын-Эмеле намного проще, туда до лагеря можно подняться на машине. Но тут свои трудности. В прошлогодней поездке нас замучили комары, мухи, пчелы, скорпионы и змеи, которые постоянно забирались в нашу палатку. Если в жару палатка нагревается до 60 градусов, то зимой приходится терпеть низкие температуры". Зоолог Салторе Сапарбаев

Фото: из личного архива Салторе Сапарбаева

Проявлять терпение есть для чего. Все мучения и усталость как рукой снимают удивительные встречи с дикими животными. Казахстанцам несказанно повезло: у нас в стране обитают снежный барс, тяньшанский бурый медведь, туркестанская рысь, каменная куница и другие. Фотографии всех этих зверей есть в архивах Салторе Сапарбаева. И каждого своего героя автор помнит.

"В первый раз снежного барса я увидел в 2012 году. Мы с орнитологом Алтынбеком Джаныспаевым остановились у речки. Я просто водил фотоаппаратом, смотрел на вид и заметил голову. Вскрикнул: "Барс!". Напарник тоже взял фотоаппарат. Зверь был на расстоянии 300 метров и осторожно отдалялся от нас. Потом залез на гору и стал наблюдать за нами. В тени он замаскировался и абсолютно слился с природой. И его было трудно разглядеть". Зоолог Салторе Сапарбаев

Фото: из личного архива Салторе Сапарбаев

Более удачный снимок с барсами фотограф сделал весной 2019 года. Мама с детенышами грелась на солнышке. Она позволила ученым подойти к ним близко и запечатлеть все семейство.

"Мы занимались работой заповедника, шли по маршруту. В марте, апреле такие походы опасны из-за схода лавин. Слышали грохот, осторожничали. Мне показалось, что я увидел гребень. Сфотографировал его. А там две головы барса. Напарник ушел вперед, снега – по пояс, я догнал его. Показал, где барсы. Самка с двумя детенышами наблюдали за нами. Мы добрались до середины склона и потеряли их. Но запомнили, где они лежали. Я предложил другу пойти к камню, где они лежали. Думали, что они убегут, но решили попробовать. Пришли, а место пустое. Ждем, выходит барсенок, вниз смотрит, нас не видит. Мы его минут 10 фотографировали. Он повернулся в нашу сторону, замер, потом скрылся. Мы залезли на камень, на котором они лежали. Увидели, что буквально за 10 метров барсиха уводит своих детей. За три секунды я успел сделать несколько кадров". Зоолог Салторе Сапарбаев

Фото: из личного архива Салторе Сапарбаева

На пути ученого встречалась и семья медведей.

"Мы возвращались с маршрута. За 3-5 метров увидел медведя. Я остановился. Медведи хорошо чуют запах, но плохо видят. Мгновенно вытащил из рюкзака фотоаппарат. Потом заметил медвежонка. А это очень опасно, потому что мама защищает своего ребенка. Тем более дистанция не соблюдена. Но медведица меня не тронула. Нос к носу с медведицей стояли. Она обошла меня. Я сфотографировал медведицу, потом медвежонка. Через 10-15 метров она встала, посмотрела, видимо, поняла, что посторонние, и удалилась с медвежонком". Зоолог Салторе Сапарбаев

Фото: из личного архива Салторе Сапарбаева

Фотографировать легко, признается алматинец, но выследить животное, подойти настолько близко, чтобы получить полный кадр, – это очень сложно. К тому же нужно знать повадки четвероногих и где они обитают. А эти знания приобретаются годами.

"Каменная куница в основном ночью ходит, а по счастливой случайности я ее встретил днем. Ее выдали вороны. Они закаркали громко. Так они ведут себя, когда их подстерегает опасность. Подумал, значит, рядом хищник. Подбежал к речке, а там каменная куница. Она скрытная. Ее очень сложно снять". Зоолог Салторе Сапарбаев

Фото: из личного архива Салторе Сапарбаева

"В прошлом году зимой мы ездили на поиски манула. Он тоже неуловимый. Искали ночью тепловизором. И нашли спустя несколько дней в Чарынском национальном парке. Он не быстро бегает. Догнали его, он прижался к земле и лежал, затаившись. Интересно получилось: тело замерло, двигались только зрачки. И мордочка недовольная постоянно". Зоолог Салторе Сапарбаев

Фото: из личного архива Салторе Сапарбаева

Однако такая удача зоологу улыбается не всегда. Порой из экспедиции приходится возвращаться пустым.

"В ущелье Улькен Какпак высокие горы. Шли пешком по гребню 20 километров в одну сторону. Это было в начале лета. Там на пути все пережили: и жару, и холод, ветер. Увидели след барса, ходили по нему, но так и не нашли его". Зоолог Салторе Сапарбаев

Фото: из личного архива Салторе Сапарбаева

Также в последнее время мужчина пользуется фотоаппаратом с датчиком отслеживания движения животных. Кроме того, ученый еще ведет работу по телеметрии снежного барса, одевая на них спутниковые ошейники.

"Фотоаппарат с датчиком движения оставляю в безлюдном месте. Он работает на батарейках. Когда мимо проходит животное, он фотографирует. Конечно, не часто снимки получаются хорошие. Но есть интересные кадры, например, он сфотографировал снежного барса. Когда аппарат заработал, барс испугался, выдвинул хвост и посмотрел на камеру, обычно они волочат им. Недавно пошел посмотреть на фотоаппарат. Смотрю, его нет на месте, подумал, что обнаружили и забрали туристы. Подошел ближе, а он лежит объективом к небу. На кадрах увидел, что любопытный снежный барс подходил к нему, интересовался, дергал лапой. Во время отлова тоже получается сделать какие-то кадры. Надеваем на зверей спутниковые ошейники и наблюдаем за их перемещением, пишем научные отчеты". Зоолог Салторе Сапарбаев

Фото: из личного архива Салторе Сапарбаева

Фотограф считает, что снимать животных в Казахстане сложно, потому что они очень пугливые. Это связано с браконьерством, туризмом и шумом в горах.

"Я самоучка, всему учился в интернете, главное – практика. Когда я фотографирую, подкрадываюсь. Даже к мелким животным, таким как сурок, заяц-толай, горностай. И они довольно близко меня подпускают, не убегают. Мои коллеги удивляются, некоторые говорят, что я их гипнотизирую. При съемке важную роль играет терпеливость фотографа, нужно сидеть и ждать до месяца ради одного кадра. Но в результате оно того стоит". Зоолог Салторе Сапарбаев

Фото: из личного архива Салторе Сапарбаева

Из личного опыта ученый туристам для похода в горы советует обязательно брать с собой сменную одежду, палатку, спальник, нескоропортящуюся еду, посуду, газ с баллончиками, спички, солнечную панель для зарядки гаджетов. Следить за прогнозом, потому что в горах погода часто меняется. Не ходить одному, быть как минимум вдвоем, чтобы если что-то случится, можно было позвать на помощь.

А при случайной встрече с хищником главное – не убегать. Не то он примет вас за добычу. Нужно сохранять дистанцию и не подходить близко. Ни в коем случае нельзя пытаться покормить его или погладить его детенышей. Если он проявляет к вам интерес, то надо громко шуметь, стучать палками, чтобы отпугнуть зверя.

Ходите в горы любоваться природой. И если в пути встретите животных, вы счастливчик. Заботьтесь о своей безопасности и помните, что наносить вред окружающей среде нельзя.