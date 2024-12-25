Какие редкие животные попадали в объективы фотоловушек в 2024 году

Редких животных непросто увидеть. В дикой природе они также избегают попадаться на глаза, даже технике. Какие уникальные обитатели леса и степи зафиксировали объективы видеокамер в 2024 году – в материале Zakon.kz.

На особо охраняемых природных территориях Казахстана – в национальных парках страны – установлено более 250 фотоловушек.

Фотоловушка – это устройство, предназначенное для автоматической съемки, фотографий или видео при обнаружении движения. Обычно используется для наблюдения за дикой природой, охраны частной собственности или в исследовательских целях. Устройство оснащено датчиком движения, который активирует камеру, когда появляется объект в зоне видимости.

Благодаря видеонаблюдению казахстанские специалисты Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК могут следить за жизнью редких диких зверей и птиц, которых практически невозможно встретить и увидеть воочию.

Руководитель Центра мониторинга снежного барса при Институте зоологии Алексей Грачев рассказал, какие животные чаще всего попадают в объективы камер и как с помощью фотоловушек зоологи изучают редких животных.

"Фотоловушки – успешный инструмент в исследованиях, с помощью которых можно обнаружить редкие виды животных и получить о них всю информацию о тех видах, которые малоизвестны человечеству. В Казахстане в Красную книгу занесены все редкие виды животных, которые нуждаются в защите. Первое издание было выпущено еще в 1978 году, когда численность многих видов была крайне низкой, а какие-то виды еще существовали в Казахстане, как, к примеру, гепард, который исчез в 70-х годах. Но благодаря объективу следящего за животным миром устройства многие его виды удалось успешно восстановить, а некоторые – исключить из списка исчезающих". Алексей Грачев

Справочно: закаспийский гепард водился на территории Казахстана (Устюрт и Мангышлак), где с 1947 по 1964 год было добыты 16 зверей. За последние 25-30 лет достоверных сведений о встречах этого подвида нет.

Как рассказал зоолог, в те годы в принципе информация о редких видах животных была больше "на слуху", передавалась из уст в уста тех, кто их вдруг заметил.

Это же можно сказать и относительно снежного барса – редкого вида животного на планете, который встречается на ограниченных территориях. По словам ученого, "вживую" обнаружить его также практически невозможно.

Как вспоминает Алексей Грачев, о многих казахстанских животных в 80-х годах остро не хватало информации, даже иллюстрации с их изображением в Красной книге отрисовывали художники. Но благодаря фотоловушкам в дальнейшем появились не только фотографии, но и численность исчезающих зверей разрослась до впечатляющих цифр.

"Скудность информации не позволяла ученым в полной мере разрабатывать какие-то мероприятия по сохранению редких видов животных, поскольку для того, чтобы понять, что популяцию какого-то вида нужно сохранить, следует изучить проблемы и угрозы. Когда я занялся изучением и сохранением этого "мифического зверя" – снежного барса, а это более 15 лет, об ирбисе была представлена ничтожная информация, которая собиралась по крупицам в течение 70 лет. Многие считали, что этот вид исчез". Алексей Грачев

По словам специалиста, в отличие от того же вымершего гепарда, который обитал на открытых ландшафтах – степной, пустынной, полупустынной зонах, снежный барс является самой неуловимой кошкой, так как обитает высоко в горах.

"Чтобы о нем получить какую-то информацию, нужно забираться высоко в горы, и там обнаружить его весьма сложно. Благодаря своей окраске он сливается с ландшафтом высокогорья, со снегом, скалами, становясь абсолютно невидимым. Из-за окраса его не удается обнаружить даже исследователям". Зоолог Алексей Грачев

Ученый рассказал, что вокруг Алматы обитает уникальная популяция снежного барса, которая адаптировалась к присутствию человека. За этим редким животным и другими наблюдают 46 фотоловушек.

"Невозможно такое представить – в мире такого нет. Но это доказанный факт, что в черте современного города, на территориях, куда заходят туристы, к примеру, в горы Иле-Алатауского парка, обитают особи краснокнижного животного", – отмечает ученый.

Зоолог отметил, что именно благодаря наблюдениям через объектив фотоловушек по краснокнижным животным накоплен огромный материал. Кроме того, за 30 лет численность этих уникальных зверей выросла в разы.

"Мы ведем специальную ID-базу учета особей снежного барса, это более 100 паспортов со всего Казахстана. Специалисты следят за их образом жизни, состоянием здоровья, численностью, половым составом, смертностью, рождаемостью – оцениваются все демографические показатели. Сейчас на территории Казахстана проживает от 150 до 190 особей снежного барса, с учетом миграции и выживаемости молодняка. В Иле-Алатауском парке обитает более 20 особей барса, они живут от Иссыка до Каскелена. В черте города, а это Алма-Арасан, Большое Алматинское ущелье, и все, что нас вблизи окружает, – живет пять снежных барсов. Это самый редкий вид животных, самое неуловимое дикое животное в Казахстане". Алексей Грачев

Алексей Грачев добавил, что система мониторинга посредством камер видеофиксации выведена на довольно высокий уровень. Казахстанская команда ученых по изучению снежного барса – одна из лидирующих в мире среди 12 стран.

"Нам очень повезло с местоположением в непосредственной близости к горам. Все мероприятия, все меры, которые разрабатываются и принимаются по защите этих видов, возникли благодаря фотоловушкам. Получая информацию, где они обитают, сколько их, мы принимаем решение, как осуществить охрану, решаем, нужно ли принять какие-то дополнительные меры по сохранению животных или их мест обитания. К примеру, горнолыжные курорты – это потенциальное место обитания диких животных. И чтобы не навредить их жизни, мы информируем, где обитают особо охраняемые животные и где можно совершать постройки, а где нет. Анализируем, где следует усилить охрану, а где нужно расширить площадь национального парка, воссоздать экологический коридор для миграции или поменять функциональное зонирование парков". Алексей Грачев

Кроме других редких животных, в Казахстане особо охраняемым является манул. Численность его и других пушных животных сократилась в то время, когда люди пользовались натуральными продуктами животного происхождения: шили шапки и шубы, делали различные изделия из кожи и меха. Эта охотничья отрасль была широко развита, в том числе и в Казахстане.

"К примеру, в 40-50 годы не было информации о манулах, его не встречали и считали вымершим видом. Они были обнаружены с помощью фотоловушек и открыты повторно. Ученые поняли, что они не исчезли бесследно и не потеряны для животного мира Казахстана", – отметил зоолог.

Вместе с тем благодаря камерам слежения и мониторингу было установлено, что численность каменной куницы тоже на самом деле высокая на отдельных участках. И благодаря ее охране она пережила "точку невозврата", сказал Алексей Грачев.

Также в Казахстане обитают тянь-шаньские бурые медведи. В Иле-Алатауском парке в черте города Алматы они тоже комфортно живут. В какой-то момент их численность падала, они были занесены в Красную книгу. Но благодаря существованию нацпарков их удалось сберечь, отметил зоолог.

"Но с медведями существует другая проблема. Люди их начинают подкармливать, приучая к человеческой еде, тем самым нанося непоправимый вред. Это распространено в Америке. Туристы оставляют пищевые отходы и остатки продуктов после отдыха на природе. И медведи начинают выходить на место стоянки туристов. Возникают конфликты и нападения на людей. Но такие ситуации могут произойти и у нас, если люди не поймут, что они своими действиями провоцируют трагедию". Алексей Грачев

Специалист пояснил, какая беда может произойти из-за всего лишь не убранного за собой мусора.

"Медведи адаптируются к таким условиям и к присутствию человека. А когда этот зверь приучается к пищевым остаткам – усилители вкуса, приправы очень сильно притягивают медведей, то заинтересованная этим лакомством самка медведей влечет за собой своих детенышей. У целого семейства вырабатывается стереотипное поведение, что человек – это еда", – объяснил ученый.

По его словам, эволюционно медведи всегда боялись людей и должны опасаться человека. И появление таких бесстрашных особей становится очень опасным для человечества, а следовательно, и для целой популяции медведей.

"Власти города в некоторых странах убедительно призывают забирать мусор с собой, не создавая на территории природных парков мусорки. Нарушителей серьезно штрафуют, так как в дальнейшем необходимо будет прибегать к серьезной мере – истреблению медведей, приученных питаться пищевыми остатками. Потому как ищущие человеческую еду медведи впоследствии будут воспринимать человека как добычу". Алексей Грачев

Он добавил, что в Казахстане сейчас медведи тоже начинают осваивать мусорки, но пока боятся людей. Но если вдруг люди начнут делиться с медведями едой, то они обязательно вернутся и будут питаться сначала рядом с человеком, ну а потом и самим человеком. Люди не должны своим бездумным поведением провоцировать такую беду.

Каких редких животных запечатлели фотоловушки в 2024 году

Конечно, исследователи и зоологи считают большой удачей уникальные кадры с редкими животными, особенно снежным барсом. Ведь это самый таинственный и завораживающий своей красотой дикий зверь в Казахстане. Этот представитель семейства кошачьих, обладающий невероятной грацией и красотой, является символом высокогорных экосистем.

Нередко они попадают в объектив фотоловушек Государственного национального природного парка "Кольсайские озера".

Благородное животное находится под охраной – его популяция все еще остается уязвимой из-за браконьерства и сокращения ареала.

В текущем году было еще несколько записей, когда снежный барс попадается в кадр вместе со своим потомством. Там же, в Кольсае, была зафиксирована мама со своими малышами.

Также нередко камеры фиксируют удивительные кадры этих редких животных в ночное время. На территории парка был замечен снежный барс, уверенно ведущий себя в своей естественной среде.

Кроме того, фотоловушка запечатлела редкий момент с туркестанской рысью, которая, заметив добычу, приготовилась к прыжку, но в последний момент передумала и оставила цель.

Эти кадры не только показывают повседневную жизнь хищников, но и подтверждают, что на территории парка созданы условия для их обитания.

Вместе с тем был замечен в Национальном парке "Көлсай көлдері" и снят на камеру туристами подросший детеныш рыси.

Рысеныш вышел из любопытства на тропу и, обнаружив неожиданных зрителей, растерялся и не сразу убежал прочь. Эта видеозапись – очередное доказательство того, что охрана и защита природы в национальном парке находятся на должном уровне и продолжают стоять на страже сохранения биоразнообразия страны.

Туркестанские рыси попадали в 2024 году в объектив фотоловушки в Иле-Алатауском национальном парке. На его территории появились новые данные о дикой природе. В парке зарегистрированы 48 видов млекопитающих, пять из которых занесены в Красную книгу РК. Одним из таких редких видов является туркестанская рысь (Felis lynx isabellinus).

Снежные барсы снова попали в поле зрения фотоловушки. И на этот раз – в Алматинской области.

Хищники были замечены в Государственном национальном природном парке "Көлсай көлдері".

И еще один случай любопытного для ученых видео. Кабана и косулю запечатлели фотоловушки в Чарынском нацпарке. Животные попали в кадр в Сартогайской зоне заповедника. Регулярный мониторинг с использованием фотоловушек помогает выявлять представителей фауны, оценивать состояние экосистемы и планировать природоохранные меры.

В круглосуточном режиме фотоловушки, установленные в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке, снимают редких животных. Так, камера слежения в уходящем году зафиксировала редких обитателей: рысь, сибирского горного козла и орла.

Удивительные записи фотоловушки Государственного национального природного парка "Тарбагатай" порадовали зоологов, зафиксировав каменную куницу. Каменная куница внесена в Красную книгу Казахстана в 1996 году.

Каменная куница – хищное млекопитающие из семейства куньих (Mustelidae). Убежища куница устраивает под камнями, в расщелинах скал, валежнике, под корнями деревьев. Основу ее питания составляют мышевидные грызуны – мыши. Этот вид ведет в основном ночной образ жизни и днем встречается редко. Зимой ее активность заметно снижается во время снегопадов и сильных морозов.

В ГНПП "Сайрам-Угам" был снят черный аист, который тоже занесен в Красную книгу.

Еще уникальными кадрами стали совместные игры медведей, которые записали фотоловушки в том же национальном парке. Это весьма редкий кадр для исследователей.

На высоте 3500 метров над уровнем моря в Алматинском заповеднике камера зафиксировала таких уникальных диких животных, как снежный барс, тянь-шаньский бурый медведь, туркестанская рысь, сибирский горный козел, гималайский улар и других.

Еще несколько записей поведения в дикой природе редкого медведя на территории казахстанских природоохранных зон сняли камеры Государственного национального природного парка "Кольсайские озера".

В стране встречаются два вида улара – алтайский и гималайский. Эти птицы также находятся под пристальным контролем зоологов. Кадрами из жизни гималайских уларов делятся специалисты Алматинского заповедника.

Живут птицы группами, в одной группе до 15 особей. Вес улара – 2,7-3,4 кг. Самка отличается от самца меньшими размерами.

В Государственном национальном природном парке "Көлсай көлдері" попали в фотоловушку животные, прибывшие на специальную кормушку с минеральными кормами (солью) для диких животных.

Видео с фотоловушек ГНПП «Көлсай көлдері» – очередное подтверждение того, что усилия по охране природы и экосистем приносят результаты: кормушки с удовольствием посещают маралы и косули. Это не только замечательная новость для нас, но и подтверждение важности нашей работы.

В 2024 году у казахстанских ученых были и открытия. Так, отечественные зоологи обнаружили двух неизвестных науке пауков в пустыне Кызылкум. Это открытие было сделано в результате экспедиции, во время которой был собран интересный материал и получены новые данные о пауках, обитающих на территории Казахстана.