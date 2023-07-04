В информационной системе электронных счетов-фактур произошел технический сбой

В Казахстане в информационной системе электронных счетов-фактур (ЭСФ) произошел технический сбой. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

"В связи с техническими проблемами на серверном оборудовании информационной системы "Электронные счета-фактуры" уведомляем о невозможности выписки счетов-фактур и оформления сопроводительных накладных на товары в информационной системе "Электронные счета-фактуры" 4 и 5 июля 2023 года". Комитет госдоходов МФ РК

Как поясняется, в случае необходимости налогоплательщики могут на бумажном носителе:

выписать счет-фактуру, с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение 15 календарных дней после 5 июля 2023 года;

оформить сопроводительную накладную на товары с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение трех рабочих дней после 5 июля 2023 года.

При этом штрафные санкции применяться не будут.

Кроме того, говорится, что при пересечении Государственной границы со странами ЕАЭС на автомобильных пунктах пропуска работниками органов государственных доходов в указанный период не будут предъявляться требования о наличии СНТ в ИС ЭСФ.