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В информационной системе электронных счетов-фактур произошел технический сбой

В информационной системе ЭСФ произошел технический сбой Фото: pexels
В Казахстане в информационной системе электронных счетов-фактур (ЭСФ) произошел технический сбой. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.
"В связи с техническими проблемами на серверном оборудовании информационной системы "Электронные счета-фактуры" уведомляем о невозможности выписки счетов-фактур и оформления сопроводительных накладных на товары в информационной системе "Электронные счета-фактуры" 4 и 5 июля 2023 года".Комитет госдоходов МФ РК

Как поясняется, в случае необходимости налогоплательщики могут на бумажном носителе:

  • выписать счет-фактуру, с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение 15 календарных дней после 5 июля 2023 года;
  • оформить сопроводительную накладную на товары с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение трех рабочих дней после 5 июля 2023 года.

При этом штрафные санкции применяться не будут.

Кроме того, говорится, что при пересечении Государственной границы со странами ЕАЭС на автомобильных пунктах пропуска работниками органов государственных доходов в указанный период не будут предъявляться требования о наличии СНТ в ИС ЭСФ.

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Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
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