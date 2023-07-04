Фьючерсные трейдеры делают ставки, ожидая решения ФРС по базовой ставке

Фьючерсные трейдеры делают ставки на то, что с вероятностью 88% ФРС повысит ставку еще на четверть процентного пункта, даже после паузы в повышении в прошлом месяце, сообщает Zakon.kz.

В минувшую пятницу в США вышли данные по инфляции, которые оказались лучше, чем по прогнозу. Это дало инвесторам надежду на то, что ФРС сменит гнев на милость и не будет демонстрировать "ястребиную" риторику.

Что стало причиной для роста рынков

Согласно данным американского Бюро экономического анализа по индексу потребительских цен (индекс PCE), в США в мае он вырос на 3,8% в годовом выражении – минимальными темпами с апреля 2021 года. Месяцем ранее его значение увеличилось на 4,3%.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core – ключевой индикатор, который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции), замедлился менее существенно – до 4,6% в годовом выражении с 4,7% в апреле. Если брать в выражении месяц к месяцу, то значение индекса совпало с прогнозным +0,3% при этом месяцем ранее рост составлял +0,4%.

Для рынков это стало позитивным известием, и они пошли в бурный рост.

Фото: finviz

За неделю индустриальный Dow Jones набрал +2,52%, индекс широкого рынка S&P 500 подорожал на +4,13%, технологический NASDAQ Composite вырос на +4,22%. При этом стоит отметить, подъем NASDAQ Composite в 1-м полугодии стал наилучшим с 1983 года. Он взлетел с начала года на +32,74% или +3 400,93 пункта.

Фото: Google Финансы

В понедельник, 3 июля, настроение передалось и фондовым площадкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако торги в понедельник на американских площадках были не очень интересны, индексы очень слабо выросли. Dow Jones набрал +0,03% (+10,87 пункта) и вырос до 34 418,47 пункта, S&P 500 подорожал на +0,12% (+5,21 пункта), поднявшись до отметки 4 455,59 пункта, NASDAQ Composite набрал +0,21% (+28,85 пункта), подорожав до 13 816,77 пункта.

Стоит отметить, что и технологический сектор особого энтузиазма не показал. Многие бигтехи были либо в минусе, либо в слабом плюсе. Технологический NASDAQ вытянула Tesla, подорожавшая на +6,89% на фоне более сильных, чем ожидалось, поставок и производства электромобилей во втором квартале. Состояние Илона Маска, основателя и главы компании, прибавилось на 4,92%, или 11,7 млрд долларов. Он возглавляет список богатейших людей мира Forbes.

Фото: finviz

Хватит запала фондовому рынку?

Фондовый рынок растет с начала года, несмотря на существующую угрозу рецессии. S&P 500 вырос на +16,51%, Dow Jones набрал +3,87%. Хотя в понедельник результаты торгов оставляли желать лучшего. Но тут, наверное, стоит сделать скидку, что они прошли в укороченной форме и завершились в 13.00 по восточному времени (часовой пояс Нью-Йорка) в связи с празднованием в США 4 июля Дня независимости.

За первое полугодие объем вложений инвесторов в акции Big Tech из-за всплеска интереса к искусственному интеллекту (ИИ) был рекордным, пишет Business Insider.

Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта (ИИ) помог акциям технологических компаний достичь лучшего начала года с 1983 года, и технический индекс NASDAQ Composite, который отслеживает цены акций более 2 500 компаний, вырос на 32% за первое полугодие, что стало его лучшим первым полугодием за 40 лет согласно данным Bloomberg.

Индекс фондового рынка также зафиксировал самый большой скачок за любой полугодовой период с тех пор, как бум доткомов помог ему подняться на 73% во второй половине 1999 года, исходя из данных Dow Jones, сообщает Business Insider.

ИИ во многом способствовал росту NASDAQ, когда инвесторы вкладывались в связанные с ним акции на всплеске интереса к инструменту ChatGPT в начале года.

Производитель чипов Nvidia, производитель электромобилей Tesla и гигант социальных сетей Meta Platforms стали тремя главными победителями повального увлечения ИИ.

Однако некоторые аналитики считают, что сенсационный рост технологического индекса в начале 2023 года не продлится во второй половине года, предупреждая инвесторов о необходимости получения некоторой прибыли в преддверии потенциальной коррекции стоимости акций AI (Artificial intelligence) – искусственный интеллект.

"Мы не считаем, что тренд ИИ — это пузырь, но советуем инвесторам быть избирательными в отношении акций, связанных с ИИ, после сильного ралли с начала года". Сандип Гантори, стратег UBS Global Wealth Management

Эксперты уже предупреждают, что угнаться за ралли акций становится все сложнее. Bloomberg пишет, все больше инвесторов осознают, что ралли на фондовом рынке, приносящее двузначную прибыль за счет роста акций, уже позади. Сегодня ряд ведущих мировых управляющих капиталом начал предупреждать, что гнаться за ралли и дальше будет рискованно, а корпоративная прибыль также начнет снижаться.

"Устойчивость сейчас сеет семена хрупкости в будущем, потому что так ожидаемая рецессия еще не наступила. Но если она наступит, тогда все отложенные эффекты в конечном итоге возьмут верх". Эндрю МакКаффери, директор по глобальным инвестициям Fidelity International

Начавшийся в этом году на волне интереса к искусственному интеллекту "бычий" рынок выглядит устойчивым, однако эта устойчивость продлится ровно до тех пор, пока Федеральная резервная система ничего не испортит, считают аналитики компании Ned Davis Research, которые видят возможный риск обвала на рынке акций как итог лопнувшего пузыря, пишет Business Insider.

"Если ФРС запаникует и снизит ставку, возможен пик лопнувшего пузыря". NDR.

Июльское заседание ФРС выходит на первый план

На этой неделе ожидается множество данных по занятости, включая отчет по новым вакансиям и отчёт по вакансиям за июнь. Аналитики ожидают, что в прошлом месяце в экономике США было создано 225 тыс. рабочих мест.

В среду 5 июня аккурат после Дня независимости Федеральная резервная система США опубликует свой протокол по итогам своего последнего заседания, на котором было принято решение приостановить повышение процентной ставки после того, как она повышалась 10 раз подряд для снижения инфляции.

Напомним, 25 – 26 июля пройдет очередное заседание ФРС. Вероятность повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 88,0% против 74,4% неделей ранее.

Согласно обновленным прогнозам, большинство членов FOMC теперь прогнозируют, что ставка по федеральным фондам достигнет пика в новом целевом диапазоне 5,5–5,75%, а это на половину процентного пункта выше, чем предполагали мартовские прогнозы.

Руководители ФРС также прогнозируют, что ключевая ставка будет оставаться высокой дольше, чем они ожидали в марте этого года.