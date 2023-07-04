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В Астане открыли еще один пешеходный променад

В Астане открыли еще один пешеходный променад Фото: пресс-служба акимата Астаны
В Астане открыли новый пешеходный променад, а также благоустроили более 165 дворов и общественных пространств, передает официальный сайт столичного акимата.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал аким Астаны Женис Касымбек:

"В столице появляются новые точки притяжения и места для отдыха горожан! Сегодня посетил одну из оживленных улиц – ул. Сатпаева. Здесь мы проводим реконструкцию от ул. Кажымукан до ул. Петрова. Общая протяженность пешеходного променада составит 3,5 км".
В Астане открыли еще один пешеходный променад

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По его словам, на текущий день завершены работы от ул. К. Мунайтпасова до ул. Петрова.

"Установлены теневые навесы, игровые площадки, высажены деревья и зелёные насаждения. Данная улица по праву может считаться одной из самый зеленых в городе. Здесь высадили крупномерные липы, многолетние кустарники".Женис Касымбек
В Астане открыли еще один пешеходный променад

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Аким уточнил, что участок от ул. Петрова до Б.Момышулы планируется завершить до сентября.

"Также, к примеру, комфортной для прогулок горожан и гостей столицы станет набережная Акбулак, под мостами "Амман" и "Абылайхана" созданы пешеходные переходы. Они связали парковые кластеры вдоль р. Акбулак".Женис Касымбек
В Астане открыли еще один пешеходный променад

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По словам градоначальника, преображаются исторические улицы центральной набережной (к ул. Желтоқсан, Бейбітшілік, Буқарбай батыр).

В Астане открыли еще один пешеходный променад

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Всего в текущем году благоустроим более 165 дворов и общественных пространств. Работы ведутся во всех районах города. Часть работ уже завершена. Наш город станет еще комфортнее и зеленее!"Женис Касымбек

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