В Астане открыли еще один пешеходный променад

В Астане открыли новый пешеходный променад, а также благоустроили более 165 дворов и общественных пространств, передает официальный сайт столичного акимата.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал аким Астаны Женис Касымбек:

"В столице появляются новые точки притяжения и места для отдыха горожан! Сегодня посетил одну из оживленных улиц – ул. Сатпаева. Здесь мы проводим реконструкцию от ул. Кажымукан до ул. Петрова. Общая протяженность пешеходного променада составит 3,5 км".

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По его словам, на текущий день завершены работы от ул. К. Мунайтпасова до ул. Петрова.

"Установлены теневые навесы, игровые площадки, высажены деревья и зелёные насаждения. Данная улица по праву может считаться одной из самый зеленых в городе. Здесь высадили крупномерные липы, многолетние кустарники". Женис Касымбек

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Аким уточнил, что участок от ул. Петрова до Б.Момышулы планируется завершить до сентября.

"Также, к примеру, комфортной для прогулок горожан и гостей столицы станет набережная Акбулак, под мостами "Амман" и "Абылайхана" созданы пешеходные переходы. Они связали парковые кластеры вдоль р. Акбулак". Женис Касымбек

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По словам градоначальника, преображаются исторические улицы центральной набережной (к ул. Желтоқсан, Бейбітшілік, Буқарбай батыр).

Фото: пресс-служба акимата Астаны