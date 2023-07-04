С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев: новые правила

Приказом МВД РК утверждены Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства и проездного документа, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, документы, удостоверяющие личность, выдаваемые уполномоченным государственным органом РК, являются собственностью государства и содержат следующие данные:

фамилию, имя, отчество;

дату и место рождения;

пол;

национальную принадлежность - по желанию владельца в документах, удостоверяющих личность;

гражданство;

фотографию;

наименование органа, выдавшего документ;

дату выдачи, номер документа, срок действия;

подпись владельца документов;

индивидуальный идентификационный номер.

С 1 января 2024 года указанные документы также будут содержать отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего 16-летнего возраста и более, а также в возрасте от 12-ти до 16-ти лет в случаях, установленных законом "О дактилоскопической и геномной регистрации".

Паспорт гражданина РК и удостоверение личности гражданина РК выдаются органом МВД по месту постоянной регистрации документируемого, а также фактического пребывания, в случаях утраты паспорта или удостоверения личности, их замены в связи с истечением срока действия, переменой фамилии по заключению (расторжению) брака, непригодностью к дальнейшему использованию, видоизменением документов согласно новой технологии их изготовления, получения паспорта впервые на основании удостоверения личности, получения паспорта или удостоверения личности гражданина республики впервые несовершеннолетними детьми на основании свидетельства о рождении.

Вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства выдаются уполномоченным государственным органом по месту постоянной регистрации документируемого лица.

При этом говорится, что паспорт и удостоверение личности гражданина РК выдаются в срок не позднее 15 рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов и вручаются лично владельцу или его законному представителю.

Вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства выдаются в срок не позднее 17 рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов и вручаются лично владельцу или его законному представителю.

Проездной документ выдается уполномоченным государственным органом по месту учета документируемого лица в срок не позднее 17 рабочих дней со дня подачи заявки на получение документа.

По желанию граждан документы, удостоверяющие личность, выдаются в ускоренном порядке со дня оформления:

паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте - до одного рабочего дня , в областных центрах – до трех рабочих дней ;

, в областных центрах – ; паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК, вид на жительство иностранца, удостоверение лица без гражданства в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте - до трех рабочих дней, в областных центрах – до пяти рабочих дней, в районах и городах областей – до семи рабочих дней.

Оплата за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, производится через банковские учреждения и иные организации, осуществляющие кассовые операции.

При этом с 1 января 2024 года вводится в действие пункт о том, что при оформлении документа, удостоверяющего личность, посредством информационной системы "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" (РП ДРН) или на бланке формуляра сотрудником уполномоченного органа производится дактилоскопическая регистрация граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства в соответствии с постановлением правительства от 31 января 2018 года "Об утверждении Правил проведения дактилоскопической и геномной регистрации".

Для оформления паспорта гражданина РК заявителем лично представляются:

документ об оплате государственной пошлины (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе, предъявляют документ, определяющий льготную категорию;

две фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра);

один из следующих документов:

- свидетельство о рождении (при получении паспорта до 16 лет);

- паспорт гражданина РК (при обмене паспорта);

- удостоверение личности гражданина РК (при получении паспорта впервые по достижению 16-летнего возраста);

- справку о приеме в гражданство РК, выдаваемую органами внутренних дел (при получении паспорта в связи с принятием в гражданство РК);

- свидетельство на возвращение, выдаваемое загранучреждениями РК (при утрате паспорта гражданина Республики Казахстан временно находившимся за рубежом).

При заполнении паспорта гражданина РК фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, место рождения и национальность записываются в соответствии с документом, послужившим основанием для их выдачи, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом "О браке (супружестве) и семье", законом "О реабилитации жертв массовых политических репрессий", указом от 2 апреля 1996 года "О порядке решения вопросов, связанных с написанием фамилий и отчеств лиц казахской национальности".

Паспорт заполняется на казахском языке или по желанию владельца на русском языке, а также на английском языке.

Указывается, что паспорт выдается гражданам РК по их желанию независимо от возраста и удостоверяет личность гражданина республики на территории страны и за ее пределами.

Срок действия паспорта и удостоверения личности – десять лет.

Аналогичным образом выдаются удостоверение личности и другие вышеуказанные документы.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2023 года.