Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Иностранцам, подлежащим реадмиссии и выдворению, не будут выдавать проездные документы

ЦОН, зал ожидания, правительство для граждан, центры обслуживания населения , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 15:06 Фото: Zakon.kz
МВД подготовило изменения в правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства и проездного документа, сообщает Zakon.kz.

В частности, исключается функция выдачи проездного документа иностранцам и лицам без гражданства, подлежащим реадмиссии или выдворению с территории Казахстана, сохраняя ее выдачу только лицам, имеющим статус беженца.

Кроме того, вносятся дополнения в части признания документов, удостоверяющих личность, действительными в течение периода действия чрезвычайного положения, а также в течение 30 календарных дней после его завершения, независимо от сроков их действия, изменения статуса владельца и иных существенных обстоятельств в случаях, если в местностях, где введено чрезвычайное положение, невозможно осуществить их продление или замену в установленном законодательством порядке.

Данная норма не распространяется на документы, удостоверяющие личность, действие которых истекло до введения в действие режима чрезвычайного положения.

Вместе с тем вносится дополнение, что можно получить в ускоренном порядке вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте, в областных центрах, в районах и городах областей – до семи рабочих дней.

Оплата за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, производится через банковские учреждения и иные организации, осуществляющие кассовые операции, в соответствии с прейскурантом цен, утверждаемым органами внутренних дел по согласованию с антимонопольным органом.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 июня.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане будут по-новому регистрировать получивших статус лица, ищущего убежище, или беженца.

Читайте также

Люди, общество, население, дети, родители, ребенок, лето
Чем в Казахстане будут заниматься центры поддержки семьи
Поправки в законодательство о статистике
В РК сократят формы статистической отчетности
Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие
Судьям-преподавателям и экспертам существенно повысят оплату
Лариса Черненко
Открытые НПА МВД РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: