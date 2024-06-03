Иностранцам, подлежащим реадмиссии и выдворению, не будут выдавать проездные документы

МВД подготовило изменения в правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства и проездного документа, сообщает Zakon.kz.

В частности, исключается функция выдачи проездного документа иностранцам и лицам без гражданства, подлежащим реадмиссии или выдворению с территории Казахстана, сохраняя ее выдачу только лицам, имеющим статус беженца.

Кроме того, вносятся дополнения в части признания документов, удостоверяющих личность, действительными в течение периода действия чрезвычайного положения, а также в течение 30 календарных дней после его завершения, независимо от сроков их действия, изменения статуса владельца и иных существенных обстоятельств в случаях, если в местностях, где введено чрезвычайное положение, невозможно осуществить их продление или замену в установленном законодательством порядке.

Данная норма не распространяется на документы, удостоверяющие личность, действие которых истекло до введения в действие режима чрезвычайного положения.

Вместе с тем вносится дополнение, что можно получить в ускоренном порядке вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте, в областных центрах, в районах и городах областей – до семи рабочих дней.

Оплата за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, производится через банковские учреждения и иные организации, осуществляющие кассовые операции, в соответствии с прейскурантом цен, утверждаемым органами внутренних дел по согласованию с антимонопольным органом.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 июня.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане будут по-новому регистрировать получивших статус лица, ищущего убежище, или беженца.