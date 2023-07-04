Схему движения нескольких маршрутов изменят в Алматы

В Управлении городской мобильности Алматы рассказали о временном внесении изменений в схемы некоторых маршрутов, сообщает Zakon.kz.

В связи с проведением среднего ремонта по пр. Абая на участке от Тлендиева до Розыбакиева внесены временные изменения в схему движения следующих маршрутов на 5 июля:

№34 - В северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме;

№34 - В западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;

№70 - В южном направлении - ул. Тургут Озала - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - далее по схеме;

№70 - В обратном направлении - без изменений;

№25 - В южном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме;

№25 - В западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;

№128 - В северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;

№128 - В западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;

№118 - В восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;

№118 - В западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;

№3 - В северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме;

№3 - В западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;

№92 - В восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;

№92 - В западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;

№65 - В северном направлении - ул. Толе би - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;

№65 - В обратном направлении – без изменений;

№57 - В восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;

№57 - В западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;

№120А - В южном направлении - ул. Тургут Озала - ул. Толе би - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;

№120А - в обратном направлении - без изменений;

ТП5 - В южном направлении - ул. Саина - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - пр. Абая;

ТП25 - В восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - пр. Абая - далее по схеме;

ТП19 - ограничено движение.

Также в связи с прокладкой водопровода с 5 июля по 3 августа в Алатауском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Бурундайское шоссе - от ул. Барыс до ул. Жаужурек. Движение по данному отрезку будет ограничено в обе стороны и внесены изменения в схемы следующих маршрутов:

№124 - В южном направлении - ул. Жаужурек - ул. Бауыржана Момышулы- ул. вдоль Бака - ул. Мамбетова - далее по схеме;

№124 - В северном направлении - ул. Мамбетова - ул. вдоль Бака - ул. Бауыржана Момышулы - ул. Жаужурек - далее по схеме;

№81 - В южном направлении - ул.Центральная - ул. Бауыржана Момышулы - ул. вдоль Бака - далее по схеме;

№81 - В северном направлении - ул. вдоль Бака - ул. Бауыржана Момышулы- ул. Центральная - ул. Жаужурек;

№10А - В южном направлении - ул. Жаужурек - ул. Бауыржана Момышулы- ул. вдоль Бака - ул. Мамбетова - далее по схеме;

№10А - в обратном направлении без изменений;

№10 - В северном направлении - ул. Мамбетова - ул. вдоль Бака - ул. Бауыржана Момышулы- ул. Жаужурек - далее по схеме;

№10 - в обратном направлении без изменений.

Ранее сообщалось, что движение по Бурундайскому шоссе в Алматы ограничат почти на месяц в связи с прокладкой водопровода и канализационных сетей. По данным городского управления энергетики и водоснабжения, когда строительство коммуникаций завершат, бесперебойную работу водопровода и канализации обеспечат 2500 жителей Алатауского района.