Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Схему движения нескольких маршрутов изменят в Алматы

Схему движения нескольких маршрутов изменят в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Управлении городской мобильности Алматы рассказали о временном внесении изменений в схемы некоторых маршрутов, сообщает Zakon.kz.

В связи с проведением среднего ремонта по пр. Абая на участке от Тлендиева до Розыбакиева внесены временные изменения в схему движения следующих маршрутов на 5 июля:

  • №34 - В северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме;
  • №34 - В западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;
  • №70 - В южном направлении - ул. Тургут Озала - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - далее по схеме;
  • №70 - В обратном направлении - без изменений;
  • №25 - В южном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме;
  • №25 - В западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;
  • №128 - В северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;
  • №128 - В западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;
  • №118 - В восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;
  • №118 - В западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;
  • №3 - В северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме;
  • №3 - В западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;
  • №92 - В восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;
  • №92 - В западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;
  • №65 - В северном направлении - ул. Толе би - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;
  • №65 - В обратном направлении – без изменений;
  • №57 - В восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;
  • №57 - В западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;
  • №120А - В южном направлении - ул. Тургут Озала - ул. Толе би - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;
  • №120А - в обратном направлении - без изменений;
  • ТП5 - В южном направлении - ул. Саина - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - пр. Абая;
  • ТП25 - В восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - пр. Абая - далее по схеме;
  • ТП19 - ограничено движение.

Также в связи с прокладкой водопровода с 5 июля по 3 августа в Алатауском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Бурундайское шоссе - от ул. Барыс до ул. Жаужурек. Движение по данному отрезку будет ограничено в обе стороны и внесены изменения в схемы следующих маршрутов:

  • №124 - В южном направлении - ул. Жаужурек - ул. Бауыржана Момышулы- ул. вдоль Бака - ул. Мамбетова - далее по схеме;
  • №124 - В северном направлении - ул. Мамбетова - ул. вдоль Бака - ул. Бауыржана Момышулы - ул. Жаужурек - далее по схеме;
  • №81 - В южном направлении - ул.Центральная - ул. Бауыржана Момышулы - ул. вдоль Бака - далее по схеме;
  • №81 - В северном направлении - ул. вдоль Бака - ул. Бауыржана Момышулы- ул. Центральная - ул. Жаужурек;
  • №10А - В южном направлении - ул. Жаужурек - ул. Бауыржана Момышулы- ул. вдоль Бака - ул. Мамбетова - далее по схеме;
  • №10А - в обратном направлении без изменений;
  • №10 - В северном направлении - ул. Мамбетова - ул. вдоль Бака - ул. Бауыржана Момышулы- ул. Жаужурек - далее по схеме;
  • №10 - в обратном направлении без изменений.

Ранее сообщалось, что движение по Бурундайскому шоссе в Алматы ограничат почти на месяц в связи с прокладкой водопровода и канализационных сетей. По данным городского управления энергетики и водоснабжения, когда строительство коммуникаций завершат, бесперебойную работу водопровода и канализации обеспечат 2500 жителей Алатауского района.

Читайте также

Члены областной комиссии по расследованию причины аварии на МАЭК посетили энергокомбинат

Бурундайское шоссе в Алматы перекроют почти на месяц

Какую погоду принесет циклон в Казахстан 5 июля

Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Коллаж
Главное за день: побег сына Турлыханова, дело Мухамедиулы, стоимость LRT, выплата на погребение
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
солдат
Военная полиция нашла сбежавшего из воинской части сына Даулета Турлыханова
Руслан Жаксылыков прокомментировал побег сына депутата Турлыханова из воинской части
Глава Минобороны о побеге сына депутата Турлыханова: Пробелы в воспитании
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления