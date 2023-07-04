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Бурундайское шоссе в Алматы перекроют почти на месяц

Бурундайское шоссе в Алматы перекроют почти на месяц Фото: pixabay
Движение по Бурундайскому шоссе в Алматы ограничат почти на месяц в связи с прокладкой водопровода и канализационных сетей, сообщает Zakon.kz.

Движение по Бурундайскому шоссе в обе стороны на участке от ул. Барыс до ул. Жаужурек закроют в Алатауском районе Алматы с 5 июля по 3 августа, сообщили в городском управлении энергетики и водоснабжения.

Ограничения связаны с работами по прокладке 3,5 км водопроводных и 2,8 км канализационных сетей. Когда строительство коммуникаций завершат, бесперебойную работу водопровода и канализации обеспечат 2500 жителей Алатауского района.

Всего в 2023 году городские власти планируют построить 108,4 км водопроводных и канализационных сетей (81,1 км водопровода и 27,3 км канализации) по 20 объектам. Это позволит увеличить доступ населения к централизованному водоснабжению до 99,2%.

Ранее в Алматы временно ограничили движение по пр. Абая.

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