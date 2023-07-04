Снижать нельзя повысить: эксперты высказались об изменении базовой ставки

Национальный банк РК озвучит решение по базовой ставке. Одни аналитики полагают, что снижение ставки рискованно в текущих условиях. Другие ратуют за немедленное снижение ставки, сообщает Zakon.kz.

Замедление инфляции позволяет снизить базовую ставку

Очевидно, что при высокой инфляции Нацбанк вынужден повышать процентную ставку, для того чтобы бороться с инфляцией. Инфляция – это то, что "подъедает" покупательскую способность казахстанцев. Повышая базовую ставку, финрегулятор удорожает кредиты для конечных потребителей. В идеале, это должно приводить к снижению потребительского уровня и соответственно к снижению инфляционного давления.

Понижение ставки увеличивает предпринимательскую активность, потому что понижается стоимость кредитов и соответственно бизнес охотнее берет кредиты и разворачивает свою работу. Так вот одни аналитики считают, что при устойчивом замедлении инфляции, базовая ставка может быть и снижена дабы не наносить вред деловой активности страны. И в их утверждениях есть своей резон, поскольку годовая инфляция в Казахстане по итогам июня 2023 года составила 14,6%, демонстрируя замедление. Для сравнения в апреле текущего года – 16,8%, в мае – 15,9%.

Ранее Ассоциация финансистов Казахстана предполагала, что замедление инфляции в годовом и месячном выражении увеличит вероятность снижения базовой ставки на очередном плановом заседании по денежно-кредитной политике в среду, 5 июля. Месяцем ранее не исключал такой сценарий развития и глава Нацбанка Казахстана Галымжан Пирматов. Но при этом финрегулятор все же подчеркнул, что данное решение будет зависеть от многих факторов.

Дьявол кроется в рисках

Как следствие эксперты считающие, что снижать базовую ставку на текущий момент рискованно, выглядят более убедительно, поскольку основываются на тех самых факторах, о которых упоминал глава Нацбанка.

"В целом на мой взгляд Центробанк делает правильную работу. У нас наблюдается некоторое снижение инфляции. Такая же тенденция наблюдается и в мире, на развитых рынках, где исторически была очень высокая инфляция. Но в то же время у нас в стране есть очень большой набор вызовов, связанных с критической инфраструктурой, жилищно-коммунальным хозяйством, ГСМ, электроэнергетическим комплексом". Управляющий партнер Dasco Consulting Group, международный грессмейстер Дармен Садвакасов

По словам эксперта, аварии на ТЭЦ в Экибастузе, в Риддере, аварийное отключение электричества в Атырауской области, аварийная остановка объектов АНПЗ, рост цен на ГСМ и как следствие рост цен на различные товары, особенно в непродовольственном секторе – показывают, что стране нужны инвестиции, а для этого необходимы новые тарифы, которые были бы привлекательны для инвесторов. А это потенциально будет приводить к увеличению инфляции.

"В этой связи у Нацбанка есть серьезный управленческий выбор – либо держать туже самую ставку, либо снижать в соответствии с тенденциями на рынке. Но те тенденции, которые находятся на казахстанском рынке, они скорее сдерживают дезинфляционные ожидания и поэтому я думаю, что пока в ближайший год мы будем жить с уровнем высокой инфляции и с уровнем относительно высокой процентной ставки". Дармен Садвакасов

По мнению аналитиков Halyk finance Research, на текущий момент снижение ставки рискованно в текущих условиях и поэтому базовая ставка должна быть сохранена на уровне 16,75%.

"Несмотря на динамичное замедление темпов инфляции в первой половине текущего года и сложившуюся уже положительную реальную ставку денежного регулятора, мы пока не видим весомых оснований для пересмотра уровня базовой ставки. По нашему мнению, Нацбанку стоит воздержаться от изменения базовой ставки в связи с тем, что текущее замедление темпов потребительской инфляции пока не является устойчивым". Аналитик Halyk finance Research Асан Курманбеков

Финансовый аналитик Расул Рысмамбетов также считает, что с учетом планируемого повышения тарифов на коммунальные услуги, снижение ставки сейчас может быть рискованным шагом, потому что добавит риски к уже неминуемому витку инфляции.

"На мой взгляд это ненужный риск пока. Бизнес не очень охотно идет за кредитами в силу высоких процентов, микро и малый бизнес старается обойтись своими силами. Средний бизнес идет за субсидиями, поэтому старается заниматься стратегически важными отраслями чтобы пройти по требованиям. Я бы не рисковал снижать ставку, а подождал бы до замедления инфляции до 12% 2-3 месяца кряду". Расул Рысмамбетов

Эксперт признает, что высокая базовая ставка – антикредитная, но и бизнес у нас – на госсубсидиях.

Другие риски или тонкий процесс

Существует и другие риски, о которых упоминают аналитики: сохраняющая геополитическая нестабильность, на фоне российско-украинского конфликта, замедление экономики Китая и "ястребиная" политика Центробанков ведущих экономик.

С другой стороны, в Казахстане есть проблема на рынке труда, недостаток качественных рабочих мест. В связи с чем правительство вынуждено увеличивать различные фискальные программы, увеличивать расходы бюджета. Это ведет к увеличению давления на инфляцию. Но в то же время это вынужденная мера со стороны правительства.

Здесь, как считает Дармен Садвакасов, необходим баланс и координация усилия между правительством и Национальным банком, что, собственно, всегда являлось тонким процессом.

В свою очередь резюмируя Асан Курманбеков отмечает, что учитывая все упомянутые выше факторы и нереализованный в полной мере потенциал про-инфляционных рисков, на текущий момент целесообразнее сохранить жесткие денежно-кредитные условия. Необходимость выждать определенное время и закрепить текущие тенденции позволит избежать разворота формирующегося тренда дезинфляции.