Стали известны имена обладателей национальной телевизионной премии "Тұмар-2023"
Фото: пресс-служба МИОР РК
В этом году национальная телевизионная премия "Тумар" состоялась в седьмой раз. Всего для участия в премии было принято около 300 заявок по 12 номинациям. Об этом 4 июля корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства информации и общественного развития РК.
В шорт-лист вошли 48 работ. Лауреатов определило закрытое голосование членов жюри. Победители стали обладателями статуэтки премии "Тұмар" за высшие достижения в области телевизионных искусств и денежного вознаграждения в размере миллиона тенге.
Спонсорами мероприятия выступили АО "РТРК "Казахстан" и АО "Агентство "Хабар".
Победители Национальной телевизионной Премии "Тұмар-2023":
- Лучшая информационная программа: "Дневной формат" – телеканал "Atameken Business";
- Лучший социальный проект: "Жанашыр" – телеканал "Жетісу";
- Лучшее журналистское расследование: "Арнайы репортаж" – телеканал "Хабар 24";
- Лучшая аналитическая программа: "Apta" – национальный телеканал "Qazaqstan";
- Лучшее ток-шоу: "1001 түн" – национальный телеканал "Qazaqstan";
- Лучшая развлекательная программа: "Түнгі студия" – телеканал "Jibek Joly";
- Лучший документальный фильм (Специальная премия имени Камала Смайылова): "Абайдың соңғы күндері" – телеканал "Хабар";
- Лучший анимационный фильм: "Дәрігер Дана" – "Rio Production" (Специальная премия имени Амен Кайдарова);
- Лучший региональный канал: "Caspian News" – Атырау;
- Лучший тележурналист: Айгерим Муздыбаева – Первый канал "Евразия";
- Лучший телеведущий: Светлана Булатова – телеканал "КТК" и Еркін Байғабылұлы – телеканал "Хабар 24";
- Лучший спортивный комментатор: Есей Жеңісұлы – телеканал "Qazsport" (Специальная премия имени Аманкелди Сейтханова).
"Специальный приз был вручен телеканалу "31 канал" за вклад в развитие отечественной телевизионной журналистики".Пресс-служба МИОР РК
За всю историю премии более 1700 работ/проектов журналистов были поданы на участие в конкурсе, 306 работ вошли в список номинантов. 83 эксклюзивной статуэтки нашли своих обладателей среди победителей конкурса.
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