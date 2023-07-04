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Стали известны имена обладателей национальной телевизионной премии "Тұмар-2023"

Стали известны имена обладателей национальной телевизионной премии "Тұмар-2023" Фото: пресс-служба МИОР РК
В этом году национальная телевизионная премия "Тумар" состоялась в седьмой раз. Всего для участия в премии было принято около 300 заявок по 12 номинациям. Об этом 4 июля корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства информации и общественного развития РК.

В шорт-лист вошли 48 работ. Лауреатов определило закрытое голосование членов жюри. Победители стали обладателями статуэтки премии "Тұмар" за высшие достижения в области телевизионных искусств и денежного вознаграждения в размере миллиона тенге.

Спонсорами мероприятия выступили АО "РТРК "Казахстан" и АО "Агентство "Хабар".

Победители Национальной телевизионной Премии "Тұмар-2023":

  • Лучшая информационная программа: "Дневной формат" – телеканал "Atameken Business";
  • Лучший социальный проект: "Жанашыр" – телеканал "Жетісу";
  • Лучшее журналистское расследование: "Арнайы репортаж" – телеканал "Хабар 24";
  • Лучшая аналитическая программа: "Apta" – национальный телеканал "Qazaqstan";
  • Лучшее ток-шоу: "1001 түн" – национальный телеканал "Qazaqstan";
  • Лучшая развлекательная программа: "Түнгі студия" – телеканал "Jibek Joly";
  • Лучший документальный фильм (Специальная премия имени Камала Смайылова): "Абайдың соңғы күндері" – телеканал "Хабар";
  • Лучший анимационный фильм: "Дәрігер Дана" – "Rio Production" (Специальная премия имени Амен Кайдарова);
  • Лучший региональный канал: "Caspian News" – Атырау;
  • Лучший тележурналист: Айгерим Муздыбаева – Первый канал "Евразия";
  • Лучший телеведущий: Светлана Булатова – телеканал "КТК" и Еркін Байғабылұлы – телеканал "Хабар 24";
  • Лучший спортивный комментатор: Есей Жеңісұлы – телеканал "Qazsport" (Специальная премия имени Аманкелди Сейтханова).
"Специальный приз был вручен телеканалу "31 канал" за вклад в развитие отечественной телевизионной журналистики".Пресс-служба МИОР РК

За всю историю премии более 1700 работ/проектов журналистов были поданы на участие в конкурсе, 306 работ вошли в список номинантов. 83 эксклюзивной статуэтки нашли своих обладателей среди победителей конкурса.

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