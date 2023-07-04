Стали известны имена обладателей национальной телевизионной премии "Тұмар-2023"

Фото: пресс-служба МИОР РК

В этом году национальная телевизионная премия "Тумар" состоялась в седьмой раз. Всего для участия в премии было принято около 300 заявок по 12 номинациям. Об этом 4 июля корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства информации и общественного развития РК.

В шорт-лист вошли 48 работ. Лауреатов определило закрытое голосование членов жюри. Победители стали обладателями статуэтки премии "Тұмар" за высшие достижения в области телевизионных искусств и денежного вознаграждения в размере миллиона тенге. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от QR AQDM | МИОР РК (@aqparatqogam) Спонсорами мероприятия выступили АО "РТРК "Казахстан" и АО "Агентство "Хабар". Победители Национальной телевизионной Премии "Тұмар-2023": Лучшая информационная программа: "Дневной формат" – телеканал "Atameken Business";

"Дневной формат" – телеканал "Atameken Business"; Лучший социальный проект: "Жанашыр" – телеканал "Жетісу";

"Жанашыр" – телеканал "Жетісу"; Лучшее журналистское расследование: "Арнайы репортаж" – телеканал "Хабар 24";

"Арнайы репортаж" – телеканал "Хабар 24"; Лучшая аналитическая программа: "Apta" – национальный телеканал "Qazaqstan";

"Apta" – национальный телеканал "Qazaqstan"; Лучшее ток-шоу: "1001 түн" – национальный телеканал "Qazaqstan";

"1001 түн" – национальный телеканал "Qazaqstan"; Лучшая развлекательная программа: "Түнгі студия" – телеканал "Jibek Joly";

"Түнгі студия" – телеканал "Jibek Joly"; Лучший документальный фильм (Специальная премия имени Камала Смайылова): "Абайдың соңғы күндері" – телеканал "Хабар";

"Абайдың соңғы күндері" – телеканал "Хабар"; Лучший анимационный фильм: "Дәрігер Дана" – "Rio Production" (Специальная премия имени Амен Кайдарова);

"Дәрігер Дана" – "Rio Production" (Специальная премия имени Амен Кайдарова); Лучший региональный канал: "Caspian News" – Атырау;

"Caspian News" – Атырау; Лучший тележурналист: Айгерим Муздыбаева – Первый канал "Евразия";

Айгерим Муздыбаева – Первый канал "Евразия"; Лучший телеведущий: Светлана Булатова – телеканал "КТК" и Еркін Байғабылұлы – телеканал "Хабар 24";

Светлана Булатова – телеканал "КТК" и Еркін Байғабылұлы – телеканал "Хабар 24"; Лучший спортивный комментатор: Есей Жеңісұлы – телеканал "Qazsport" (Специальная премия имени Аманкелди Сейтханова). "Специальный приз был вручен телеканалу "31 канал" за вклад в развитие отечественной телевизионной журналистики". Пресс-служба МИОР РК За всю историю премии более 1700 работ/проектов журналистов были поданы на участие в конкурсе, 306 работ вошли в список номинантов. 83 эксклюзивной статуэтки нашли своих обладателей среди победителей конкурса. Читайте также Шварценеггер заявил, что фильм "Терминатор" предсказал будущее Пополнились ряды сержантов-профессионалов В Алматы снимают продолжение нашумевшей комедии "Бишарашки"

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