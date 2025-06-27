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События

Кто стал обладателем премии "Тұмар-2025" и получил миллион тенге

премия , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 22:22 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
В преддверии Дня работников средств массовой информации в Астане прошло торжественное награждение победителей Национальной телевизионной премии "Тұмар", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК, в 2025 году особое внимание премии направлено на признание заслуг журналистов в освещении социальных инициатив и других значимых событий, формирующих информационную повестку страны.

Всего поступило более 300 заявок по 11 номинациям от ведущих республиканских и региональных телеканалов. В шорт-лист вошли 44 работы.

Победители премии стали обладателями статуэтки "Тұмар" и денежного вознаграждения в размере 1 млн тенге за самые высокие достижения в области отечественного телевизионного искусства.

Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин вручил специальную премию "Тұмар-2025" Агентству "Хабар" в преддверии его 30-летнего юбилея.

Также специальный приз получили телеканал "КТК", вносящий активный вклад в продвижение принципа "Закон и порядок", и "Первый канал Евразия" – за вклад в освещение темы "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" на отечественном телевидении.

"Отметим, премия "Тұмар" учреждена в 2017 году по инициативе Министерства культуры и информации РК. Главная цель премии – продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента и поощрение лучших представителей. За годы существования премии было подано свыше 2200 заявок. В финал вышли 354 проекта, а 98 лауреатов получили заветную статуэтку – символ признания, вдохновения и профессиональной чести", – рассказали в министерстве.

Обладателями премии "Тұмар-2025" стали:

  • Лучший социальный телепроект – "Таза қала" – телеканал JIBEK JOLY
  • Лучший репортаж года – "В гостях у кочевников" – телеканал МИР
  • Лучшая информационно-аналитическая программа – "President" – телеканал 24KZ
  • Лучшее журналистское расследование – "АЭС және энергетикалық қауіпсіздік" – телеканал ATAMEKEN BUSINESS
  • Лучший сериал года – "12:00" – 31 канал
  • Лучший документальный фильм – "Человек с острова Кулалы" – телеканал JIBEK JOLY
  • Лучший детский телепроект – "Түркістан сақшылары" – TURKISTAN TV
  • Лучший региональный канал – телеканал Saryarqa – Карагандинская область
  • Лучший тележурналист – Бектас Ақерке – телеканал QAZAQSTAN TV
  • Лучший телеведущий – Доспаева Мөлдір – телеканал Хабар
  • Лучший спортивный комментатор – Ерік Ерсін – телеканал QAZSPORT

Ранее сообщалось, что в Алматы наградили работников СМИ.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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