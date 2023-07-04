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В Костанае коммунальщики нашли человеческие останки

скелеты Фото: polisia.kz
Костанайские полицейские устанавливают личности скелетированных трупов, найденных коммунальщиками, сообщает Zakon.kz.

Сообщение в полицию поступило в 14:30 от работников КТЭК, которые обнаружили останки на участке ремонтных подземных работ по замене труб, проводимых на пересечении ул. Мауленова – Дощанова.

находка

Фото: polisia.kz

"Проводятся необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение". Пресс-служба ДП Костанайской области
находка

Фото: polisia.kz

Отметим, что в апреле на кладбище Кокшетау был найден пакет с человеческими останками.

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