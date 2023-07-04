В Костанае коммунальщики нашли человеческие останки
Фото: polisia.kz
Костанайские полицейские устанавливают личности скелетированных трупов, найденных коммунальщиками, сообщает Zakon.kz.
Сообщение в полицию поступило в 14:30 от работников КТЭК, которые обнаружили останки на участке ремонтных подземных работ по замене труб, проводимых на пересечении ул. Мауленова – Дощанова.
Фото: polisia.kz
"Проводятся необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение". Пресс-служба ДП Костанайской области
Фото: polisia.kz
Отметим, что в апреле на кладбище Кокшетау был найден пакет с человеческими останками.
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