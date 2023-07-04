В Абайской области локализовали крупный пожар
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пресс-служба МЧС заявила о том, что загорание камышей в Кокпектинском районе локализовано, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, угрозы населенным пунктам нет. В пожаре никто не пострадал.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"Площадь выгоревшего участка по космическому снимку составила приблизительно 910 га, в виду сильной задымленности площадь приблизительная. Тушение удалось произвести лишь в доступных местах подручными средствами. Также использовался метод встречного пала". Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
В тушении приняли участие силы и средства ДЧС области Абай и МИО.
Ранее сообщалось, что крупный пожар вновь тушат в Абайской области.
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