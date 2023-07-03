Крупный пожар вновь тушат в Абайской области

2 июля 2023 года около 11:00 от местных исполнительных органов Улгили-Малшинского сельского округа поступило сообщение, что в 50 км от села Улгили-Малшы Кокпектинского района произошло возгорание камыша. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе ДЧС Абайской области.

На место происшествия незамедлительно выехали представители профильных служб местных исполнительных органов, которыми осуществляется окарауливание.

"В настоящее время ориентировочная площадь возгорания составляет 200 га. Угрозы населенным пунктам не имеется. Жертв и пострадавших нет". Пресс-служба ДЧС Абайской области

По информации акимата Улгили-Малшинского сельского округа, привлечение сил и средств органов государственной противопожарной службы не требуется.

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Крупный пожар в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса. Погибли 14 человек. Локализовать пожар удалось почти через неделю – 14 июня.

Расследованием крупного пожара занимается Генпрокуратура. Подозреваемыми признаны руководство резервата "Семей-Орманы" и Новошульбинского филиала. 1 июля 2023 года их действия квалифицированы по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").