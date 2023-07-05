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Первые симптомы рака желудка назвал онколог

советы, врач Фото: pixabay
Профессор Александр Серяков назвал несколько симптомов, при которых стоит неотлагательно проверить здоровье, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Известиями" врач рассказал, что не надо игнорировать боль в верхней части живота. Онколог объяснил, что ее нередко путают с болью при язве, однако при раке желудка боль не так сильно выражена и имеет постоянный характер.

Также доктор наук отметил, что стоит серьезно отнестись к снижению массы тела, аппетита, изменению вкусовых предпочтений.

"По мере роста таких образований могут появиться жалобы на чувство раннего насыщения, чувство тяжести после приема небольшого количества пищи", – добавил онколог.

Характерным признаком наличия новообразования, как объяснил специалист, может стать ощущение затруднения прохождения еды, особенно твердой, по пищеводу.

Врач напомнил о важности регулярных профилактических осмотров, которые выявляют заболевания на ранних стадиях. И отметил, что около 60% пациентов с раком желудка обращаются за медицинской помощью, когда болезнь достигает III – IV стадии.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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