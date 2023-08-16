Онколог перечислил незаметные симптомы рака

Врач онкохирург Антон Иванов подчеркнул, что симптомы рака могут быть незаметными, но важными, сообщает Zakon.kz.

Доктор Антон Иванов разделил симптомы рака на две категории: видимые и скрытые. Видимые признаки, как правило, связаны с изменениями кожи, такими как изменение размера или цвета родинок, пишет газета.ru.

Подкожные изменения также могут быть заметны при пальпации, особенно в области молочных желез. Скрытые симптомы, хоть и менее заметные, имеют свою важность.

Среди скрытых симптомов можно выделить проявления, связанные с работой желудочно-кишечного тракта. К ним относятся сниженный аппетит, тошнота, изменения в стуле и вздутие живота – все эти признаки могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания. Уменьшение веса без видимых причин также может быть связано с прогрессирующим раком. У мужчин трудности с мочеиспусканием и частые ночные походы в туалет могут указывать на проблемы, особенно после 45 лет.

Среди других скрытых симптомов можно выделить длительный и необъяснимый кашель с мокротой, а также общую слабость и апатию. Хотя эти проявления могут быть связаны и с другими состояниями, их долговременное присутствие следует рассматривать как потенциальные признаки онкологических заболеваний. Важно помнить, что заболевания, развивающиеся медленно и без явных симптомов, такие как рак поджелудочной железы и рак яичников, также требуют внимания.

Регулярные медицинские обследования могут помочь выявить болезни на ранних стадиях, даже если незаметные симптомы не вызывают тревоги. Важно придерживаться регулярных проверок, чтобы обеспечить свое здоровье.