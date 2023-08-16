Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Онколог перечислил незаметные симптомы рака

медик Фото: freepik
Врач онкохирург Антон Иванов подчеркнул, что симптомы рака могут быть незаметными, но важными, сообщает Zakon.kz.

Доктор Антон Иванов разделил симптомы рака на две категории: видимые и скрытые. Видимые признаки, как правило, связаны с изменениями кожи, такими как изменение размера или цвета родинок, пишет газета.ru.

Подкожные изменения также могут быть заметны при пальпации, особенно в области молочных желез. Скрытые симптомы, хоть и менее заметные, имеют свою важность.

Среди скрытых симптомов можно выделить проявления, связанные с работой желудочно-кишечного тракта. К ним относятся сниженный аппетит, тошнота, изменения в стуле и вздутие живота – все эти признаки могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания. Уменьшение веса без видимых причин также может быть связано с прогрессирующим раком. У мужчин трудности с мочеиспусканием и частые ночные походы в туалет могут указывать на проблемы, особенно после 45 лет.

Среди других скрытых симптомов можно выделить длительный и необъяснимый кашель с мокротой, а также общую слабость и апатию. Хотя эти проявления могут быть связаны и с другими состояниями, их долговременное присутствие следует рассматривать как потенциальные признаки онкологических заболеваний. Важно помнить, что заболевания, развивающиеся медленно и без явных симптомов, такие как рак поджелудочной железы и рак яичников, также требуют внимания.

Регулярные медицинские обследования могут помочь выявить болезни на ранних стадиях, даже если незаметные симптомы не вызывают тревоги. Важно придерживаться регулярных проверок, чтобы обеспечить свое здоровье.

Читайте также

Посольству Казахстана в РФ передали останки погибших в годы ВОВ казахстанских воинов

Уличный туалет акимата напугал жителей Жетысуской области

В Конаеве проведут служебное расследование в отношении центра для особенных детей

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Жители дачного массива устроили забастовку
Забастовку устроили жители Алматинской области
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в СпецЦОНах
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в спецЦОНах
падение курса рубля
Рубль возобновил падение к доллару и евро после повышения ключевой ставки Центробанка РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления