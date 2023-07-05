53 млрд тенге потратят на борьбу с наркобизнесом в Казахстане

Правительство РК утвердило комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Этот план, рассчитанный на 2023-2025 годы, разработали в соответствии с поручениями президента, которые Касым-Жомарт Токаев дал в Послании народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 5 июля, комплексный план разработали на основе анализа текущей ситуации с наркотиками в стране. При этом учитывали первоочередные меры, необходимые для эффективной борьбы с наркоманией и наркобизнесом и особенности современной мировой наркополитики. Разработчики плана приняли в расчет появление новых форм психоактивных веществ, изменение способов производства, транспортировки и распространения наркотиков, новые методы распространения, которые используют наркоторговцы (Даркнет, мессенджеры, криптокошельки).

"Документ прошел широкое обсуждение в экспертной среде и на различных дискуссионных площадках. Одна из его главных целей – консолидировать усилия общества, гражданских институтов и всех органов государственной власти для повышения качества профилактики наркомании и снижения числа наркозависимых в целом", – говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве сообщили, что в Казахстане все чаще выявляют случаи подпольного производства синтетических наркотиков. По-прежнему выявляют и случаи ввоза в страну опиатов, в том числе транзитом из Афганистана по так называемому "северному маршруту". Сохраняется оборот каннабиса, по-прежнему существует так называемая "аптечная" наркомания.

Комплексный план предполагает, что до 2025 года в Казахстане должна снизиться латентность наркопотребителей, увеличится число несовершеннолетних с длительной ремиссией от наркозависимости (с 15% до 20%), а охват наркопотребителей медико-социальной реабилитацией вырастет с 26% до 30%. Документ предусматривает совершенствование законодательства и нормативной правовой базы, а также повышение эффективности борьбы с наркобизнесом и расширение международного сотрудничества в этой сфере. Большое внимание уделят развитию систем профилактики и лечения наркомании, реабилитации наркозависимых и усилению межведомственного взаимодействия

"Предусмотрен комплекс мер по повышению материально-технического оснащения государственных органов, участвующих в противодействии наркомании и наркобизнесу. Это позволит своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы. Будет проведена модернизация и открытие лечебно-реабилитационных центров. Приняты меры по ликвидации подпольных нарколабораторий и плантаций в малопроходимых участках с применением авиатехники и беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

Согласно плану, пограничные пропускные пункты оснастят оборудованием по обнаружению наркотиков, прекурсоров и оборудования для нарколабораторий. Также укрепят материально-техническую базу органов судебной экспертизы, чтобы в ускоренном режиме исследовать новые синтетические наркотики, образцы крови и другие биоматериалы.

Реализация комплексного плана обойдется в 53,1 млрд бюджетных тенге.

О том, что правительство приняло комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, 3 июля сообщил госсоветник Ерлан Карин.