Казахстан урегулировал вопросы избежания двойного налогообложения с 43 государствами
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Минфин утвердил "Список стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75% от ставки КНП в РК", сообщает Zakon.kz.
Всего в перечне 43 государства, среди которых:
- Австрийская Республика
- Азербайджанская Республика
- Великое Герцогство Люксембург
- Государство Япония
- Исламская Республика Иран
- Исламская Республика Пакистан
- Итальянская Республика
- Канада
- Китайская Народная Республика
- Королевство Бельгия
- Королевство Испания
- Королевство Нидерландов
- Королевство Норвегия
- Королевство Саудовская Аравия
- Королевство Швеция
- Латвийская Республика
- Малайзия
- Монголия
- Республика Армения
- Республика Беларусь
- Республика Индия
- Республика Ирландия
- Республика Корея
- Республика Польша
- Республика Сингапур
- Республика Словения
- Республика Таджикистан
- Российская Федерация
- Республика Хорватия
- Румыния
- Словацкая Республика
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
- Соединенные Штаты Америки
- Социалистическая Республика Вьетнам
- Турецкая Республика
- Туркменистан
- Украина
- Федеративная Республика Германия
- Финляндская Республика
- Французская Республика
- Чешская Республика
- Швейцарская конфедерация (только в части следующих кантонов: Аргау, Базель-Ланд, Берн, Золотурн, Тичино, Цюрих, Юра)
- Эстонская Республика
Перечень принят в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 294 Налогового кодекса. Данная норма устанавливает, что юридические лица-нерезиденты и (или) иные формы организации, зарегистрированные или инкорпорированные или иным образом учрежденные в государствах из данного перечня не относятся к контролируемым иностранным компаниям.
Приказ вступил в силу 19 июня 2023 года.
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