Казахстан урегулировал вопросы избежания двойного налогообложения с 43 государствами

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Минфин утвердил "Список стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75% от ставки КНП в РК", сообщает Zakon.kz.

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