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Законодательство РК

Казахстан урегулировал вопросы избежания двойного налогообложения с 43 государствами

Утвержден список стран, с которыми урегулированы вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов Фото: freepik
Минфин утвердил "Список стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75% от ставки КНП в РК", сообщает Zakon.kz.

Всего в перечне 43 государства, среди которых:

  • Австрийская Республика
  • Азербайджанская Республика
  • Великое Герцогство Люксембург
  • Государство Япония
  • Исламская Республика Иран
  • Исламская Республика Пакистан
  • Итальянская Республика
  • Канада
  • Китайская Народная Республика
  • Королевство Бельгия
  • Королевство Испания
  • Королевство Нидерландов
  • Королевство Норвегия
  • Королевство Саудовская Аравия
  • Королевство Швеция
  • Латвийская Республика
  • Малайзия
  • Монголия
  • Республика Армения
  • Республика Беларусь
  • Республика Индия
  • Республика Ирландия
  • Республика Корея
  • Республика Польша
  • Республика Сингапур
  • Республика Словения
  • Республика Таджикистан
  • Российская Федерация
  • Республика Хорватия
  • Румыния
  • Словацкая Республика
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
  • Соединенные Штаты Америки
  • Социалистическая Республика Вьетнам
  • Турецкая Республика
  • Туркменистан
  • Украина
  • Федеративная Республика Германия
  • Финляндская Республика
  • Французская Республика
  • Чешская Республика
  • Швейцарская конфедерация (только в части следующих кантонов: Аргау, Базель-Ланд, Берн, Золотурн, Тичино, Цюрих, Юра)
  • Эстонская Республика

Перечень принят в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 294 Налогового кодекса. Данная норма устанавливает, что юридические лица-нерезиденты и (или) иные формы организации, зарегистрированные или инкорпорированные или иным образом учрежденные в государствах из данного перечня не относятся к контролируемым иностранным компаниям.

Приказ вступил в силу 19 июня 2023 года.

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