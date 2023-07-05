Эрлинг Холанд возглавил мировой рейтинг топ-100 лучших форвардов сезона

Игрок английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признан лучшим форвардом мира прошедшего сезона, за год выступления в составе "горожан" он сумел завоевать три титула, сообщает Zakon.kz.

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Норвежский талант Эрлинг Холанд назван лучшим центрфорвардом по версии ESPN. По мнению 50 экспертов со всего мира, куда входили в основном представители творческой интеллигенции, данную награду заслужил 22-летний нападающий "МанСити".





После перехода из немецкой "Боруссии" Холанд закрепил за собой место одного из лучших игроков мира. Он провел феноменальный дебютный сезон в "Манчестер Сити", побил многие рекорды по результативности. Норвежец помог команде Пепа Гвардиолы выиграть исторический "требл" – Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии. Эрлинг забил 52 гола в 53 играх.

По версии ESPN, лучшая десятка центральных нападающих мира выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

2. Карим Бензема ("Аль-Иттихад").

3. Харри Кейн ("Тоттенхэм").

4. Виктор Осимхен ("Наполи").

5. Роберт Левандовски ("Барселона").

6. Габриэл Жезус ("Арсенал").

7. Рандаль Коло-Муани ("Айнтрахт").

8. Александер Исак ("Ньюкасл").

9. Душан Влахович ("Ювентус").

10. Джонатан Дэвид ("Лилль").