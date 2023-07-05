Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Эрлинг Холанд возглавил мировой рейтинг топ-100 лучших форвардов сезона

Футбол Лучший Форвард Фото: Instagram/mancity
Игрок английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признан лучшим форвардом мира прошедшего сезона, за год выступления в составе "горожан" он сумел завоевать три титула, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Норвежский талант Эрлинг Холанд назван лучшим центрфорвардом по версии ESPN. По мнению 50 экспертов со всего мира, куда входили в основном представители творческой интеллигенции, данную награду заслужил 22-летний нападающий "МанСити". 


После перехода из немецкой "Боруссии" Холанд закрепил за собой место одного из лучших игроков мира. Он провел феноменальный дебютный сезон в "Манчестер Сити", побил многие рекорды по результативности. Норвежец помог команде Пепа Гвардиолы выиграть исторический "требл" – Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии. Эрлинг забил 52 гола в 53 играх.

По версии ESPN, лучшая десятка центральных нападающих мира выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

2. Карим Бензема ("Аль-Иттихад").

3. Харри Кейн ("Тоттенхэм").

4. Виктор Осимхен ("Наполи").

5. Роберт Левандовски ("Барселона").

6. Габриэл Жезус ("Арсенал").

7. Рандаль Коло-Муани ("Айнтрахт").

8. Александер Исак ("Ньюкасл").

9. Душан Влахович ("Ювентус").

10. Джонатан Дэвид ("Лилль").

Читайте также

Кака будет готовить сборную Казахстана к ЧМ-2024 по футзалу

Розыгрыш призов от Olimpbet – уже сегодня

Казахстанский "Барыс" подписал контракт с экс-игроком НХЛ

Куандык Шынасилов
Эрлинг Холанд Манчестер сити
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
МВД утвердило новые правила выдачи документов граждан РК
С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев: новые правила
корейский миллиардер
В Южной Корее миллиардер раздал по 70 тысяч долларов жителям своего города
Астрологи рассказали, кого в июле ждет удача в денежных делах
Астрологи рассказали, кого в июле ждет удача в денежных делах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления