Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом 2023 года

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг ста лучших игроков футбола за 2023 год. Лучшим футболистом стал нападающий английского клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, сообщает Zakon.kz.

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Первое место в рейтинге ста лучших футболистов планеты за 2023 год стал норвежец и нападющий "Ман Сити" Эрлинг Холанд.

"2023 год принадлежал Холанду. Три трофея, рекорд Премьер-лиги за сезон, забивший 38 голов, и самый быстрый игрок, забивший 50 голов в турнире.. Он – Усэйн Болт. Добавление времени в матче означает, что, он практически гарантированно забьет гол, если будет играть", – пишет издание о Холанде.

На втором месте расположился Джуд Беллингем, полузащитник испанского "Реала" и сборной Англии.

"20 игр "Реала", 17 голов, несмотря на то, что он прибыл в клуб в качестве полузащитника, который не выйдет в стартовом составе – Беллингем не просто оправдал все ожидания, он превратился в мирового чемпиона", – пишет издание.

На третьем месте оказался форвард мюнхенской "Баварии" и футбольной сборной Англии Гарри Кейн.

"30 лет – лучший возраст для большинства нападающих. В ногах еще почти достаточно скорости, уровень энергии и голода еще не угас, а мозг нападающего к этому моменту созрел, чтобы уметь считать за доли секунды", – сказано в рейтинге.

В 20-ку лучших также вошли:

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Родри ("Манчестер Сити")

Лионель Месси ("Интер Майами")

Бернарду Силва ("Манчестер Сити")

Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Антуан Гризманн ("Атлетико")

Винисиус Жуниор ("Реал")

Букайо Сака ("Арсенал")

Джамал Мусиала ("Бавария")

Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

Виктор Осимхен ("Наполи")

Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити")

Вильям Салиба ("Арсенал")

Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль")

Джон Стоунз ("Манчестер Сити")

Рафаэл Леау ("Милан")

Деклан Райс ("Арсенал").

Ранее клубу "Манчестер Сити" наложили штраф в размере 120 000 фунтов стерлингов за поведение его игроков в матча АПЛ с "Тоттенхэмом". Тогда форвард "горожан" Эрлинг Холанд повел себя некорректно по отношению к судье Саймону Хуперу из-за его решений на последних секундах игры.

