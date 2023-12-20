Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом 2023 года
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Первое место в рейтинге ста лучших футболистов планеты за 2023 год стал норвежец и нападющий "Ман Сити" Эрлинг Холанд.
"2023 год принадлежал Холанду. Три трофея, рекорд Премьер-лиги за сезон, забивший 38 голов, и самый быстрый игрок, забивший 50 голов в турнире.. Он – Усэйн Болт. Добавление времени в матче означает, что, он практически гарантированно забьет гол, если будет играть", – пишет издание о Холанде.
На втором месте расположился Джуд Беллингем, полузащитник испанского "Реала" и сборной Англии.
"20 игр "Реала", 17 голов, несмотря на то, что он прибыл в клуб в качестве полузащитника, который не выйдет в стартовом составе – Беллингем не просто оправдал все ожидания, он превратился в мирового чемпиона", – пишет издание.
На третьем месте оказался форвард мюнхенской "Баварии" и футбольной сборной Англии Гарри Кейн.
"30 лет – лучший возраст для большинства нападающих. В ногах еще почти достаточно скорости, уровень энергии и голода еще не угас, а мозг нападающего к этому моменту созрел, чтобы уметь считать за доли секунды", – сказано в рейтинге.
В 20-ку лучших также вошли:
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Родри ("Манчестер Сити")
- Лионель Месси ("Интер Майами")
- Бернарду Силва ("Манчестер Сити")
- Мохамед Салах ("Ливерпуль")
- Антуан Гризманн ("Атлетико")
- Винисиус Жуниор ("Реал")
- Букайо Сака ("Арсенал")
- Джамал Мусиала ("Бавария")
- Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
- Виктор Осимхен ("Наполи")
- Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити")
- Вильям Салиба ("Арсенал")
- Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль")
- Джон Стоунз ("Манчестер Сити")
- Рафаэл Леау ("Милан")
- Деклан Райс ("Арсенал").
Ранее клубу "Манчестер Сити" наложили штраф в размере 120 000 фунтов стерлингов
за поведение его игроков в матча АПЛ с "Тоттенхэмом". Тогда форвард
"горожан" Эрлинг Холанд повел себя некорректно по отношению к судье
Саймону Хуперу из-за его решений на последних секундах игры.