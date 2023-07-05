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Касымбек: Астана – один из самых быстрорастущих городов

Казахстан Астана Касымбек Фото: пресс-служба акимата Астаны
Аким столицы Женис Касымбек, выступая на юбилейном форуме городов-побратимов "25-летие Астаны. Новые перспективы. Новые возможности" 5 июля, назвал Астану одним из самых быстрорастущих городов, сообщает Zakon.kz.

По словам Жениса Касымбека, за последние годы Астана привлекла более 14 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Всего за 25 лет в столице построили 33 млн квадратных метров жилья, 670 детских садов и школ, более сотни культурных и спортивных объектов.

"Если сравнивать с другими городами мира, Астану можно считать одним из самых быстрорастущих городов. За 25 лет ВВП города составил 22 млрд долларов. Астана стала региональным хабом для торговых потоков с креативной экономикой, привлекающей таланты, молодежь, туристов, инвесторов и компании мирового масштаба. Сформировалась самодостаточная структура экономики города, основанная на малом и среднем бизнесе". Женис Касымбек

Аким назвал столицу Казахстана сердцем Евразии.

В Астане проходит юбилейный форум мэров и вице-мэров городов-побратимов, посвященный 25-летию столицы. В торжественном открытии форума принимает участие глава государства Касым-Жомарт Токаев. В мероприятии участвуют порядка 1300 человек из 23 стран мира, в том числе США, Великобритании, Германии, Италии, Израиля, Турции, Польши, Индии, России, Кыргызстана, Китая, Узбекистана, Японии, Азербайджана, Южной Кореи.

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