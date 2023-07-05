Более 200 человек и пять вертолетов тушат лесной пожар в ВКО

Крупный пожар в Асубулакском лесном хозяйстве в Восточно-Казахстанской области тушат более 200 человек и 25 единиц техники, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 5 июля, в ВКО принимают оперативные меры, чтобы потушить пожар в Асубулакском лесном хозяйстве. В скалистой труднодоступной местности вспыхнула сухая трава и кустарник, площадь возгорания – около 20 га.

По информации ДЧС, населенным пунктам огонь не угрожает. К ликвидации пожара привлекли пять вертолетов – два борта авиаподразделения ВКО, два вертолета "Казавиаспас" и один – Минобороны. Они уже 72 раза сбросили воду на очаг пожара.





"Задействовано более 200 человек, 25 единиц техники от лесников, пожарных и МИО", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

За последнее время это не первый случай, когда в Асубулакском лесничестве происходят пожары. В конце июня здесь также возникло возгорание на площади 5 га.