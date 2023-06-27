Пожар в лесничестве в Восточном Казахстане локализован

27 июня в 16:00 на территории Приморского лесничества в Восточном Казахстане локализовали возгорание. Пожар в Уланском районе, на территории КГУ "Асубулакское лесное хозяйство", локализован на площади 5 га, сообщает Zakon.kz.

Заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС ВКО рассказал, что работать приходилось с тяжелым грузом на спине – ранцевый огнетушитель весит около 20 кг. Был риск надышаться дымом.

Загорание сухой травы и кустарников произошло 26 июня 2023 года в 17:29. Вертолетом МИ-8 авиационного подразделения Восточно-Казахстанской области для тушения пожара была осуществлена доставка десанта лесников и воды.

Тушение осложнялось труднодоступной горной, скалистой местностью.

"Людям пришлось действовать на пределе сил, перепрыгивая с утеса на утес, постоянно рискуя жизнью. Но, несмотря на все сложности, совместными усилиями лесников и сотрудников службы пожаротушения загорание локализовано", – поделился подробностями ситуации заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС ВКО Болат Нурдыбаев.

До полной ликвидации пожара на месте будут задействованы 55 человек и 8 единиц техники от лесников и службы пожаротушения ДЧС ВКО.

Ранее в Восточно-Казахстанской области 19 июня ликвидировали еще один пожар. На этот раз горел лес на территории РГУ "Западно-Алтайский государственный природный заповедник".

Вместе с тем неделю тушили крупный пожар и в Астане.