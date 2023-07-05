Какой будет погода в Казахстане в праздничные дни

Синоптики предоставили прогноз погоды на праздничные выходные, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части страны, в связи с чем пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.

По прогнозу синоптиков, сильные дожди ожидаются 6-7 июля.

"В центре, на юго-востоке, 6-8 июля на севере, востоке Казахстана, днем возможен град. Лишь на западе страны ожидается погода без осадков", – рассказали синоптики.

Также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем на западе, юге до +33+42°С.

"На остальной территории страны ожидается небольшое понижение температуры воздуха, на северо-западе и в центре до +22+35°С, на севере до +23+30°С, на востоке и на юго-востоке до +20+30°С". РГП "Казгидромет"

На День столицы казахстанцы будут отдыхать 6, 7, 8 и 9 июля при пятидневной рабочей неделе. При шестидневной рабочей неделе дни отдыха приходятся на 6, 7 и 9 июля.