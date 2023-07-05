Токаев высказался о международном значении Астаны

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на форуме мэров и вице-мэров городов-побратимов в Астане подчеркнул, что столица Казахстана стала площадкой для налаживания диалога и духовной дипломатии, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении на форуме 5 июля президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Астана продолжает динамично развиваться, и ее международный авторитет растет. Он напомнил, что решением ЮНЕСКО Астану удостоили звания "Город мира", в городе прошли многочисленные международные мероприятия.

"Сегодня Астана служит и площадкой межрелигиозного диалога и духовной дипломатии, что подтверждают проводимые здесь съезды лидеров мировых и традиционных религий. Столица Казахстана стала местом, объединяющим представителей различных конфессий. В свое время нашим почетным гостем был Папа Римский Иоанн Павел II, в прошлом году с визитом город посетил Папа Франциск. Они высоко оценили вклад нашей страны в укрепление мира и согласия, поддержали наши добрые начинания. Безусловно, это большая честь для нас", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, Астана сближает религии и объединяет духовных лидеров. Есть все основания называть столицу Казахстана колыбелью единства и процветания, поскольку в городе регулярно проходят важные международные мероприятия и соревнования.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в столице есть улицы, названные в честь других значимых для Казахстана городов: Алматы, Акмешит, Орынбор, Туркестан, Сауран, Сыганак, Сарайшык. Это воплощает связь с историей казахстанской государственности.

"Астана – сердце нашей Родины. Именно здесь принимаются самые важные решения. Уверен, так будет и впредь. У нашей столицы – светлое будущее. Поэтому мы уделяем особое внимание реализации идеи "зеленого города". Наша столица должна, прежде всего, стать комфортным городом для проживания его жителей. Кроме того, Астана – крупнейший финансовый центр региона. Свыше 2000 компаний из 75 стран мира выбрали для ведения своего бизнеса Международный финансовый центр "Астана". Сегодня МФЦА привлек 8 млрд долларов инвестиций в нашу страну. Это хороший показатель", – резюмировал президент.

По словам главы государства, Астана стала настоящей площадкой мира, где налаживают диалог и находят пути к взаимопониманию страны с самыми разными позициями и интересами. Президент выразил уверенность, что столица продолжит развиваться как важный центр геополитического региона.

Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал судьбоносным решение о переносе столицы РК из Алматы в Астану.