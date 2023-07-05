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Токаев: Решение о переносе столицы в Астану было судьбоносным

Казахстан Астана Токаев Фото: pixabay
5 июля на юбилейном форуме мэров и вице-мэров городов-побратимов, посвященном 25-летию Астаны, президент Касым-Жомарт Токаев назвал решение о переносе столицы судьбоносным, сообщает Zakon.kz.

Перенос столицы, по его словам, был непростым, проделана была большая работа. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что решение было принято в очень сложный период, когда экономика страны была в стагнации, а люди неполностью адаптировались к рыночным отношениям.

"В такой сложной ситуации Верховный совет по инициативе Нурсултана Назарбаева принял решение о переносе столицы. Перенос столицы был очень правильным шагом с политической точки зрения. Это решение было судьбоносным. Нет никаких сомнений, что то решение отвечает интересам народа. Поэтому мы все должны дать достойную справедливую оценку труда Нурсултана Абишевича Назарбаева в этой сфере".Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что 5 июля в Астане начался юбилейный форум мэров и вице-мэров городов-побратимов, посвященный 25-летию столицы. В торжественном открытии форума принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев. В мероприятии участвуют порядка 1300 человек из 13 стран мира, в том числе США, Великобритании, Германии, Италии, Израиля, Турции, Польши, Индии, России, Кыргызстана, Китая, Узбекистана, Японии, Азербайджана, Южной Кореи и других.

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Астана Назарбаев Нурсултан Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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