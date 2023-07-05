Токаев: Отсутствие мусора в крупных городах – показатель уровня самосознания жителей

Президент Касым-Жомарт Токаев на юбилейном форуме мэров и вице-мэров городов-побратимов, посвященном 25-летию Астаны, высказался, что отсутствие на улицах крупных городов мусора является ярким показателем уровня гражданского самосознания их жителей, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что особое внимание всегда уделял сфере экологии.

"Считаю, что в этом вопросе решающее значение имеет формирование экологической культуры у граждан. Отсутствие на улицах крупных городов мусора является ярким показателем уровня гражданского самосознания их жителей. Ответственный горожанин – это прежде всего человек, неравнодушный к судьбе своего города и страны". Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что город вошел в топ-21 по версии авторитетной международной организации Intelligent Community Forum как одно из самых интеллектуальных сообществ мира.

"В столице также создан крупнейший в Центральной Азии международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, который вносит весомый вклад в цифровую трансформацию не только нашей страны, но и всего региона". Касым-Жомарт Токаев

5 июля в Астане начался юбилейный форум мэров и вице-мэров городов-побратимов, посвященный 25-летию столицы. В торжественном открытии форума принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев. В мероприятии участвуют порядка 1300 человек из 13 стран мира, в том числе США, Великобритании, Германии, Италии, Израиля, Турции, Польши, Индии, России, Кыргызстана, Китая, Узбекистана, Японии, Азербайджана, Южной Кореи и других.

