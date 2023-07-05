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В Казахстане утвердили правила создания рабочих мест для лиц с инвалидностью и субсидирования работодателей

В Казахстане утвердили правила создания рабочих мест для инвалидов Фото: freepik
Приказом Министерства труда и социальной защиты утверждены Правила организации специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Организация специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью осуществляется путем субсидирования работодателей карьерными центрами за счет местного бюджета.

Информирование лиц с инвалидностью о возможности трудоустройства на специальные рабочие места проводит:

  • центр трудовой мобильности областей, городов республиканского значения, столицы посредством направления информации в общественные объединения лиц с инвалидностью соответствующего региона;
  • карьерный центр при личном обращении лиц с инвалидностью.

Предусматривается, что карьерный центр:

  • консультирует работодателей по вопросам субсидирования, связанных с созданием специальных рабочих мест;
  • ежегодно до 1 октября информирует работодателей о начале сбора заявок на организацию субсидируемых специальных рабочих мест посредством размещения информации в интернет-ресурсах и/или средствах массовой информации;
  • ежегодно до 1 ноября, исходя из лимита финансирования, осуществляет сбор заявок на предстоящий финансовый год от работодателей, создающих специальные рабочие места, или через Электронную биржу труда;
  • при наличии финансовых средств в течение года принимает дополнительные заявки от работодателей, создающих специальные рабочие места.

При обращении работодателя в карьерный центр к заявке прилагаются:

  • смета расходов на оборудование специальных рабочих мест и выплату заработной платы лицам с инвалидностью;
  • справка о наличии счета в банке.

Карьерный центр в случае соответствия представленной заявки, комплектности представленных документов, полноты указанных в заявке и документах сведений – принимает заявку, при получении заявки посредством Электронной биржи труда – направляет уведомление в личный кабинет работодателя в Электронной бирже труда;

Принятые к рассмотрению заявки карьерным центром в течение 5 рабочих дней сводятся в единый перечень и направляются в центр трудовой мобильности для утверждения.

Центр трудовой мобильности утверждает единый перечень работодателей, которым одобрена заявка на создание специальных рабочих мест, в течение 5 рабочих дней после его получения.

Субсидии предоставляются работодателям для возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специальных рабочих мест, выплату заработной платы лицам с инвалидностью.

Вместе с тем субсидии не предоставляются работодателям на оснащение временных рабочих мест.

Субсидии предоставляются работодателям при:

  • соответствии создаваемых специальных рабочих мест стандартам рабочего места лиц с инвалидностью;
  • трудоустройстве лиц с инвалидностью и сохранении их занятости с момента создания постоянного рабочего места;
  • отсутствии у работодателя задолженности по выплате заработной платы;
  • отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет;
  • обеспечении работодателем выплаты заработной платы на созданных специальных рабочих местах в размере в соответствии с занимаемой должностью.

После выполнения работ по обустройству специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью работодатель предоставляет в карьерный центр (центр трудовой мобильности) отчет о проделанной работе согласно заключенному договору и представленной ранее смете расходов для подписания и получения субсидий либо направляет его подписанным электронной цифровой подписью посредством личного кабинета Электронной биржи труда.

Срок проверки отчета карьерным центром составляет 5 рабочих дней со дня его представления.

Субсидии перечисляются работодателю в течение трех рабочих дней после принятия отчета и подписания акта выполненных работ.

Центр трудовой мобильности ежемесячно к 25 числу месяца, следующего за отчетным, на основании сведений о лицах, трудоустроенных на специальные рабочие места, представленных работодателями, перечисляет на расчетный счет работодателя субсидии на заработную плату.

Ежемесячный размер субсидий на заработную плату лицам, трудоустроенным на специальные рабочие места, составляет:

  • первые 12 месяцев трудоустройства – 70% от размера зарплаты, но не более 30 МРП (103 500 тенге в 2023 году);
  • с 13-й по 24-й месяц трудоустройства включительно – 65% от размера зарплаты, но не более 30 МРП;
  • с 25-й по 36-й месяц трудоустройства включительно – 60% от размера зарплаты, но не более 30 МРП.

Предусматривается, что при расторжении трудового договора по инициативе одной из сторон, работодатель принимает через карьерный центр на работу другого работника, являющегося лицом с инвалидностью, состояние здоровья которого позволяет работать на созданном специальном рабочем месте.

Приказ вводится в действие с 15 июля.

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