"Появление Флэша": молния вновь ударила в телебашню "Кок-Тобе" в Алматы

Накануне, 4 июля 2023 года, вечером в Алматы испортилась погода – поднялся ветер, пошел дождь, гремел гром и в небе сверкали молнии. Жители южной столицы активно делились в соцсетях красочными видео. На одном из них вновь попал момент удара молнии в телебашню "Кок-Тобе", сообщает Zakon.kz.

Видео и снимки в Instagram-Stories опубликовал пользователь под ником andrey.the.pilot.

Алматинцы остались в восторге от кадров такого природного явления. Некоторые из них даже пошутили в комментариях, а другие и вовсе отметили, что это частое явление в южной столице:

"Уау".

"Появление Флэша".



"Обалденная погода".

"Сверху злодей обитает какой-нибудь".

"При каждой молнии получает по башне".



"Чему удивляться, частое явление. На телевышке стоит громоотвод".



Повлиял ли удар молнии на работу телебашни "Кок-Тобе", неизвестно. Редакция Zakon.kz обратилась с этим вопросом в АО "Казтелерадио" – национальный оператор в области телерадиовещания.

Обновлено в 11:11

"Телевизионная башня ("Кок-Тобе". – Прим. ред.) не пострадала и работает в штатном режиме. Никакие технические проблемы зафиксированы не были. Телерадиовещание осуществляется без помех и сбоев", – рассказали в АО "Казтелерадио".



Материал по теме Повлиял ли удар молнии на работу телебашни "Кок-Тобе" в Алматы

Похожая ситуация произошла в конце апреля 2023 года. В социальных сетях появилось видео, на кадры которого попал момент удара молнии в телевизионную башню "Кок-Тобе" в Алматы. Тогда в АО "Казтелерадио" рассказали, что телевышка не пострадала и работает в штатном режиме.