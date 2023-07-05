"Появление Флэша": молния вновь ударила в телебашню "Кок-Тобе" в Алматы
Видео и снимки в Instagram-Stories опубликовал пользователь под ником andrey.the.pilot.
Алматинцы остались в восторге от кадров такого природного явления. Некоторые из них даже пошутили в комментариях, а другие и вовсе отметили, что это частое явление в южной столице:
- "Уау".
- "Появление Флэша".
- "Обалденная погода".
- "Сверху злодей обитает какой-нибудь".
- "При каждой молнии получает по башне".
- "Чему удивляться, частое явление. На телевышке стоит громоотвод".
Повлиял ли удар молнии на работу телебашни "Кок-Тобе", неизвестно. Редакция Zakon.kz обратилась с этим вопросом в АО "Казтелерадио" – национальный оператор в области телерадиовещания.
Обновлено в 11:11
"Телевизионная башня ("Кок-Тобе". – Прим. ред.) не пострадала и работает в штатном режиме. Никакие технические проблемы зафиксированы не были. Телерадиовещание осуществляется без помех и сбоев", – рассказали в АО "Казтелерадио".
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Похожая ситуация произошла в конце апреля 2023 года. В социальных сетях появилось видео, на кадры которого попал момент удара молнии в телевизионную башню "Кок-Тобе" в Алматы. Тогда в АО "Казтелерадио" рассказали, что телевышка не пострадала и работает в штатном режиме.