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"Появление Флэша": молния вновь ударила в телебашню "Кок-Тобе" в Алматы

"Появление Флэша": молния вновь ударила в телебашню "Кок-Тобе" в Алматы Фото: Zakon.kz
Накануне, 4 июля 2023 года, вечером в Алматы испортилась погода – поднялся ветер, пошел дождь, гремел гром и в небе сверкали молнии. Жители южной столицы активно делились в соцсетях красочными видео. На одном из них вновь попал момент удара молнии в телебашню "Кок-Тобе", сообщает Zakon.kz.

Видео и снимки в Instagram-Stories опубликовал пользователь под ником andrey.the.pilot.

Алматинцы остались в восторге от кадров такого природного явления. Некоторые из них даже пошутили в комментариях, а другие и вовсе отметили, что это частое явление в южной столице:

  • "Уау".
  • "Появление Флэша".
  • "Обалденная погода".
  • "Сверху злодей обитает какой-нибудь".
  • "При каждой молнии получает по башне".
  • "Чему удивляться, частое явление. На телевышке стоит громоотвод".

Повлиял ли удар молнии на работу телебашни "Кок-Тобе", неизвестно. Редакция Zakon.kz обратилась с этим вопросом в АО "Казтелерадио" – национальный оператор в области телерадиовещания.

Обновлено в 11:11

"Телевизионная башня ("Кок-Тобе". – Прим. ред.) не пострадала и работает в штатном режиме. Никакие технические проблемы зафиксированы не были. Телерадиовещание осуществляется без помех и сбоев", – рассказали в АО "Казтелерадио".


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Повлиял ли удар молнии на работу телебашни "Кок-Тобе" в Алматы

Похожая ситуация произошла в конце апреля 2023 года. В социальных сетях появилось видео, на кадры которого попал момент удара молнии в телевизионную башню "Кок-Тобе" в Алматы. Тогда в АО "Казтелерадио" рассказали, что телевышка не пострадала и работает в штатном режиме.

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