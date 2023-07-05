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Законодательство РК

Размер детской деревни утвердили в Казахстане

Определен минимальный размер территории детских деревень Фото: pexels
Министерство просвещения приказом от 30 июня 2023 года определило минимальный размер территории детских деревень с расположенными на ней жилыми помещениями квартирного типа, административными зданиями и сооружениями, предназначенными для проживания семей, сообщает Zakon.kz.

Минимальный размер территории детских деревень с расположенными на ней жилыми помещениями квартирного типа, административными зданиями и сооружениями, предназначенными для проживания семей, а также приусадебным и подсобным (домашним) хозяйством определен не менее 0,6 гектара.

Согласно статье 12 закона "О детских деревнях семейного типа и домах юношества", детская деревня имеет обособленную территорию, минимальный размер которой определяется уполномоченным органом в области образования.

Детская деревня состоит из нескольких семей, в каждой из которых проживают и воспитываются от 7 до 10 детей-воспитанников в возрасте до 18 лет, а также из домов юношества для проживания в определенный период выпускников детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и воспитанников детских деревень в возрасте до 23 лет.

Детские деревни размещаются, как правило, в малых и средних городах, сельских населенных пунктах и пригородных зонах крупных городов.

Приказ вводится в действие 15 июля 2023 года.

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Элина Черногрицкая
Министерство просвещения РК Законодательство Казахстан
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